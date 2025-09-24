FCA-Sportdirektor Benjamin Weber: „Dürfen nicht einfach so weitermachen“

"Einsatz, Wille, Leidenschaft. Also Eigenschaften, die jeder FCA-Spieler verinnerlicht haben sollte." Genau darum geht es. Wäre keine solche arrogante Larifari-Einstellung an den Tag gelegt worden, dann hätten noch zwei Tore für Mainz fallen können und es wäre weniger Zuschauer heimgegangen. So aber, braucht sich niemand wundern. "...das Vorhaben, mehr Talente im Bundesligateam zu etablieren. " Auch davon nichts zu sehen. Klar bin ich kein Trainer, aber bevor Rex LV/LAV spielt, kann man auch Oliver Sorg bringen. Was soll er noch schlechter machen? Dardari, Banks für (Samstag frei wählbar) wen auch immer. Die hätten sich zumindest reingehangen. Solange Wolf spielt, sind wir immer einen Mann wenigen. Denn der hat seine Schäfchen wohl im Trockenen.