FCA-Sportdirektor Benjamin Weber: „Dürfen nicht einfach so weitermachen“

Nach knapp 70 Minuten hatten etliche Fans des FC Augsburg genug gesehen. In Scharen verließen sie die Tribünen der Arena und suchten das Weite. Soeben hatte der FSV Mainz seinen dritten Treffer erzielt. Und somit das passende Ergebnis zum enttäuschenden Auftritt des FCA geliefert. Sportdirektor Benjamin Weber erklärte im Nachgang, er hätte das vorzeitige Verlassen von Teilen der Anhängerschaft nicht registriert, weil er sich aufs Spiel fokussiert habe. Zudem hätte er keine Vergleichswerte, wie Fans früher auf Spielverläufe reagiert hätten.
FC Augsburg
Alles beschämend was da geboten wurde, die Spieler sind diejenigen die Leistung im Rahmen ihrer Möglichkeiten bringen sollen, und das ist wichtig für ihre Fans. Alles andere ist nonsens und unwichtig. Sandro Wagner ist derjenige, der die Mannschaft im Vorfeld durch seine Showeinlagen diskriminiert hat, und sie haben es ihm durch die schlechten Spiele gegeben. Hör auf Sandro mit deiner Show, dann läuft es bei den Spielern wieder.
Marius Wolf hat sein Zenit schon überschritten, er hat zwar ein gutes Auge, kann einiges antizipieren, aber aufgrund läuferischer Mängel nicht umsetzen. Aber am Samstag war er damit nicht allein, es war ein komplettes Systemversagen zu "bewundern": Nobby Die Stimme der Rosenau
Vielleicht sollte sich der FCA wieder mal auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich Fußball. Der ganze Hype um Wagner und die Römer machen den Verein vielleicht sexy. Das alleine bringt leider fußballerisch wenig! Vielleicht sollte man auch auf dem Platz mal“sexy“ sein. Am Ende zählt nur das sportliche und ob Wagner dafür der richtige ist, ist die Frage. Großartige Veränderungen gegenüber letzter Saison sind bisher nicht zu erkennen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sich die Mannschaft des FCA statt mit ihrer eigentlichen Aufgabe zu sehr mit den medienwirksamen Sprüchen ihres topgestylten Trainers und den innovativen Vermarktungsideen Strölls beschäftigt. Die Mainzer haben im Vorfeld des Spiels sicher nicht ohne Grund den Augsburger Römertunnel ins Lächerliche gezogen.
„Aber man hat von der ersten Minute an gespürt, dass nicht die Energie da ist, die wir eigentlich haben wollten.“ ...meint der Sportdirektor. Mein Eindruck war, dass gerade die erfahrenen Spieler des FCA wenig Lust hatten, die taktische Marschroute des Trainers S. Wagner durch ein energisches Vorgehen auch umzusetzen. Dieses Problem hatte schon J. Thorup zum Anfang und Ende der letzten Saison. Ob ein unerfahrener Coach wie S.W. , dessen Prorität aktuell offensichtlich eigene medienwirksame Aktionen sind , in die für den FCA richtige Richtung lenken kann. scheint mir fraglich.
"Einsatz, Wille, Leidenschaft. Also Eigenschaften, die jeder FCA-Spieler verinnerlicht haben sollte." Genau darum geht es. Wäre keine solche arrogante Larifari-Einstellung an den Tag gelegt worden, dann hätten noch zwei Tore für Mainz fallen können und es wäre weniger Zuschauer heimgegangen. So aber, braucht sich niemand wundern. "...das Vorhaben, mehr Talente im Bundesligateam zu etablieren. " Auch davon nichts zu sehen. Klar bin ich kein Trainer, aber bevor Rex LV/LAV spielt, kann man auch Oliver Sorg bringen. Was soll er noch schlechter machen? Dardari, Banks für (Samstag frei wählbar) wen auch immer. Die hätten sich zumindest reingehangen. Solange Wolf spielt, sind wir immer einen Mann wenigen. Denn der hat seine Schäfchen wohl im Trockenen.
Komisch, gegen Freiburg war Marius Wolf noch ein Held ...
Ja aber dann leider auch nur 1 Spiel von 4 Spielen. Möchte bei mir in der Firma niemanden haben der nur 25% Leistung bringt.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden