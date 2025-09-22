FCA-Sportdirektor Benjamin Weber: „Dürfen nicht einfach so weitermachen“

Nach knapp 70 Minuten hatten etliche Fans des FC Augsburg genug gesehen. In Scharen verließen sie die Tribünen der Arena und suchten das Weite. Soeben hatte der FSV Mainz seinen dritten Treffer erzielt. Und somit das passende Ergebnis zum enttäuschenden Auftritt des FCA geliefert. Sportdirektor Benjamin Weber erklärte im Nachgang, er hätte das vorzeitige Verlassen von Teilen der Anhängerschaft nicht registriert, weil er sich aufs Spiel fokussiert habe. Zudem hätte er keine Vergleichswerte, wie Fans früher auf Spielverläufe reagiert hätten.

Weber allerdings räumte ein: „Es ist natürlich doof, wenn die Fans nach 60 Minuten gehen. Weil es würde bedeuten, dass wir bis dahin nicht alles richtig gemacht haben. Das haben wir scheinbar nicht.“ Am Ende könne jeder selbst entscheiden, ob er ins Stadion gehe oder nicht, schob Weber noch hinterher. „Wir müssen versuchen, es so gut wie möglich zu machen, dass ganz viele kommen. Deswegen muss es besser sein – keine Frage.“

FCA-Sportchef Benjamin Weber vermisst Energie auf dem Platz

Der FCA hatte an diesem Tag definitiv nicht für weitere Stadionbesuche geworben. Mit hohen Erwartungen waren die Fans vor dem Spiel gegen Mainz in die Arena gekommen, bitter enttäuscht verließen sie die Spielstätte wieder. Schon nach einer halben Stunde waren Pfiffe zu hören. Das 1:4 (0:2) hatte Weber laut eigener Aussage in dieser Form nicht kommen sehen. Im Bauch der Arena erzählte er von einer guten Trainingswoche, aus seiner Sicht hätte sich der erschreckend schwache Auftritt „nicht angebahnt“. „Aber man hat von der ersten Minute an gespürt, dass nicht die Energie da ist, die wir eigentlich haben wollten.“

Weber wollte sich eine halbe Stunde nach Spielschluss nicht in Inhalten verlieren. Etwa, ob die Aufstellung oder die taktische Herangehensweise falsch gewesen seien. Oder warum man nicht ins Eins-gegen-Eins-Pressing gekommen sei und der Zugriff fehlte. Der 42-Jährige hatte Grundlegendes vermisst, wenn er von besagter Energie sprach. Einsatz, Wille, Leidenschaft. Also Eigenschaften, die jeder FCA-Spieler verinnerlicht haben sollte.

Vier Spieltage sind in der Bundesliga absolviert, in denen der Klub einen Sieg geholt hat. Durch den Erfolg in Freiburg (3:1) befeuerte Augsburgs Trainer Sandro Wagner zwangsläufig den Hype um seine Person, inzwischen bestimmt Normalität den Alltag des 37-Jährigen. Zu der gehört nach Niederlagen Kritik an seiner Arbeit. Wagner wird sich akribisch und in Ruhe auf die nächsten Aufgaben vorbereiten. Zugleich steht er unter Druck. Nach drei Niederlagen in Serie wartet ein enorm bedeutendes Spiel auf ihn und seine Mannschaft. Mit einem Erfolg beim Tabellenletzten 1. FC Heidenheim (Samstag, 15.30 Uhr, Sky) befände man sich im Soll, wäre ordentlich in die Bundesligasaison gestartet. Bei einer Niederlage würde wohl Grundlegendes infrage gestellt werden.

Für Benjamin Weber zählen Ergebnisse und Entwicklung

Die Umbauten in der Sportlichen Führung waren vor Saisonbeginn umfangreich. Neues Trainerteam, neue Sportliche Leitung, strukturelle Veränderungen in Scouting, Datenanalyse oder individueller Förderung. Zugleich das Vorhaben, mehr Talente im Bundesligateam zu etablieren. Langfristig sollen sich diese Maßnahmen positiv auf die Wahrnehmung und die Entwicklung des Klubs auswirken. Weber sieht sein Team in einem Prozess, allerdings zählt für ihn vordergründig das Tagesgeschäft. „Wir entwickeln uns, trotzdem sind die Ergebnisse wichtig“, betonte der Sportchef. Er könne schwer sagen, ob er gedacht hätte, man wäre in der Entwicklung der Mannschaft weiter. „Fakt ist: Heute war es nicht gut genug.“

Von den Spielern erwarte er nun, den Schalter umzulegen. „Wir müssen aktiv bleiben und dürfen nicht einfach so weitermachen. So würde es nicht gehen.“ Die Saison ist jung, die Transferphase eben erst abgeschlossen. Weber kann derzeit wenig Einfluss auf den Kader nehmen. Wagner und sein Trainerteam müssen mit dem vorhandenen Personal arbeiten.