Rote Karte und drei Gegentore: FCA verliert gegen die Bayern

Die Anzahl der Fotografen zeigt oft die Bedeutung. Als Vincent Kompany am Freitagabend gut eine halbe Stunde vor Spielbeginn vor die TV-Kamera zum Interview erschien, richteten sich mehr als zehn Objektive auf den Trainer des FC Bayern München. Bei Jess Thorup, seinem Augsburger Gegenüber, lichtete sich das Feld wenige Augenblicke später deutlich. Er stand fast alleine da bei seinem Gespräch, die Fotografen hatten sich verzogen. Der FC Bayern ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Entsprechend groß ist das Interesse. Der FC Augsburg dagegen lebt vornehmlich von seiner regionalen Bedeutung, wehrt sich allerdings seit Jahren gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga. Und wird das auch in dieser Saison wieder schaffen. Daran ändert auch die 1:3-Niederlage vor 30.660 Fans nichts, bei der die Augsburger mal wieder mit dem Schiedsrichter haderten.

Freitagabend, Flutlicht, ausverkaufte Arena – „was will man mehr“, hatte Thorup im Vorfeld der Partie gesagt. Und dann noch der FC Bayern als Gegner, der nicht durchweg souverän von Sieg zu Sieg marschiert. Immer wieder streuen die Münchner Niederlagen ein, wie vor wenigen Wochen beim 2:3 gegen den VfL Bochum. Also machte sich auch der FC Augsburg Hoffnungen auf drei Punkte, zumal die eigene Brust nach elf Partien ohne Niederlage sehr breit ist.

FCA-Coach Thorup ändert Startelf auf zwei Positionen

Trainer Thorup hatte sein Team auf zwei Positionen im Vergleich zum 1:1 vor einer Woche in Hoffenheim verändert. Für Phillip Tietz stürmte Samuel Essende, im Mittelfeld ersetzte Kristijan Jakic etwas überraschend den zuletzt überzeugenden Elvis Rexhbecaj. Beim FC Bayern nahm Kompany ebenfalls zwei Veränderungen vor. Josip Stanisic verdrängte hinten links Raphael Guerreiro auf die Bank, zudem ersetzte Joao Palhinha den Anfang der Woche angeschlagenen Leon Goretzka.

Die Münchner begannen überlegen, die Gastgeber aber zogen sich keineswegs nur zurück, sondern setzten den Rekordmeister immer wieder früh unter Druck. Das führte zu Ballgewinnen und ersten Möglichkeiten. In der 13. Minute veranlasste Essende Bayern-Torwart Jonas Urbig zu einem ersten Bodenkontakt. Ohne Probleme fing Münchens Keeper den Ball. Auf der Gegenseite war zunächst Leroy Sané der auffälligste Akteur, er verpasste das Tor aber zweimal knapp. Einen kleinen Schreckmoment hatte Sané kurz vor Spielbeginn erlebt, als ihm Joshua Kimmich unerwartet Urmel aus dem Eis vor die Nase hielt. Jede Gastmannschaft erhält in Augsburg eine Marionette aus der Puppenkiste statt eines Wimpels als Gastgeschenk. Kapitän Kimmich erlaubte sich damit einen kleinen Scherz kurz vor Spielbeginn.

Der FCA hält gegen die Bayern wacker dagegen – bis zur roten Karte

Mit den Späßen war es danach schnell vorbei. Die Gäste bemühten sich um Ordnung und Dominanz, die Augsburger hielten wacker dagegen. Und gingen in der 30. Minute gar in Führung. Eine Freistoßflanke von Jeffrey Gouweleeuw fand Dimitrios Giannoulis, der sich gegen den zögerlichen Konrad Laimer durchsetzte und wuchtig zum 1:0 traf. Es war das erste Saisontor des Griechen. Die Bayern waren kurzzeitig geschockt, fanden aber noch in Hälfte eins eine Antwort. Nach Vorarbeit von Sané setzte sich Jamal Musiala gegen vier Augsburger durch und erzielte den Ausgleich (42.). Augsburgs Torwart Finn Dahmen hatte zwar noch seine rechte Hand an den Ball gebracht, konnte aber nicht mehr rettend eingreifen.

Die Bayern taten sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte schwer, hatten aber plötzlich den zweiten Treffer dicht vor Augen. Michael Olise kam freistehend zum Abschluss, der Ball klatschte gegen die Latte (52.). Kurz zuvor hatten die ohnehin schon verletzungsgeplagten Bayern einen weiteren personellen Nackenschlag verkraften müssen. Torschütze Musiala verletzte sich am hinteren linken Oberschenkel und musste gestützt von Betreuern das Feld verlassen. Ihn ersetzte Thomas Müller.

Zu einer entscheidenden Szene kam es wenige Augenblicke später. Der bereits verwarnte Zesiger versuchte Bayerns Harry Kane zu stoppen, berührte zunächst den Ball, ehe er den Münchner traf. Schiedsrichter Jöllenbeck wertete es als Foul und schickte den Schweizer mit Gelb-Rot vom Platz (59.). Zu allem Überfluss traf Kane wenig später zum 2:1 für die Gäste (60.). Die Bayern hatte fortan alles unter Kontrolle, vergaben aber beste Möglichkeiten. Beinahe hätte sich das gerächt, der eingewechselte Mergim Berisha hatte die Chance zum Ausgleich, sein Abschluss aber war zu harmlos (90.). Den Schlusspunkt setzte Sané mit dem 3:1 in der Nachspielzeit.

Augsburg Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Zesiger - Wolf (81. Berisha), Onyeka (81. Kömür), Jakic, Giannoulis - Jensen (61. Schlotterbeck), Claude-Maurice (61. Rexhbecaj) - Essende (74. Tietz)

Bayern München Urbig - Laimer, Dier, Kim, Stanisic - Kimmich, Palhinha - Olise (66. Gnabry), Musiala (54. Müller), Sané 90.+4 Guerreiro) - Kane (90.+4 Vidovic).

Tore 1:0 (30.) Giannoulis, 1:1 (42.) Musiala. 1:2 (60.) Kane, 1:3 (90.+3) Sané