Rechtsverteidiger Henri Koudossou verlängert beim FCA

Seit Montag befindet sich der FC Augsburg wieder im Training, Trainer Sandro Wagner hat seinen Dienst aufgenommen – und die nächste Personalentscheidung ist gefallen. Wie der FC Augsburg mitteilte, wurde der Vertrag mit Rechtsverteidiger Henri Koudossou um zwei weitere Jahre verlängert. Für den 25-Jährigen ist es die zweite Vertragsverlängerung innerhalb eines halben Jahres: Bereits im Januar war der damals auslaufende Kontrakt mit ihm um ein Jahr bis 2026 verlängert worden – damals noch per an die Einsätze gebundene Klausel, die der FCA gezogen hatte. Diesmal handelt es sich um eine reguläre Vertragsverlängerung – sehr zur Freude von Koudossou, wie er in der Pressemitteilung des Vereins zitiert wird: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das mir entgegengebrachte Vertrauen des Vereins. Mein Ziel ist es, weiterhin hart zu arbeiten und meinen sportlichen Weg fortzusetzen.““

Koudossou war eine der positiven Überraschungen der abgelaufenen Saison. In der Spielzeit zuvor hatte er noch auf Leihbasis in der zweiten niederländischen Liga gespielt. Nach seiner Rückkehr galt der Deutsch-Togolese vielen als Verkaufskandidat – und belehrte seine Zweifler eines Besseren. Stück für Stück kämpfte sich Koudossou an die Mannschaft ran. Bei den 2:0-Siegen in Berlin und Bremen stand er jeweils in der Startelf. Die Bilanz der vergangenen Spielzeit kann sich für Koudossou sehen lassen: Insgesamt kommt er auf 21 Ligaeinsätze, wobei er in den meisten Fällen eingewechselt wurde. Der Vorteil von Koudossou ist seine Vielseitigkeit: Auch auf den Außenpositionen im Mittelfeld und auf der linken Seite der Viererkette kann er spielen.

Bei Mbuku zieht der FCA eine Rückkaufoption und verleiht ihn erneut

Fakten hat der FC Augsburg zuletzt auch bei einem anderen Spieler geschaffen: Bei Nathanaël Mbuku, der vor einem Jahr an Dinamo Zagreb verkauft worden war, zog der FCA eine Rückkaufoption. In etwa floss derselbe niedrige sechsstellige Betrag, den Zagreb einst nach Augsburg überwiesen hatte, wieder zurück nach Kroatien. Für einen Spieler, der es insgesamt nur auf drei Bundesligaspieler gebracht hatte, ein etwa ungewöhnlicher Schritt. Dahinter steckt aber eine nachvollziehbare wirtschaftliche Überlegung des FC Augsburg.

Denn der eben erst in die zweite französische Liga abgestiegene HSC Montpellier zeigt großes Interesse am ehemaligen Juniorennationalspieler Frankreichs und bezahlt dem FC Augsburg in etwa eine halbe Million Euro an Leihgebühr. Schafft Montpellier den Wiederaufstieg, wird eine Kaufpflicht aktiviert, die dem FC Augsburg im besten Fall rund 2,5 Millionen Euro beschert. Verpasst Montpellier die Rückkehr in die Ligue 1, gibt es noch eine Kaufoption.