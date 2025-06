FCA verpflichtet Neuzugang von Zweitliga-Überraschungsteam

Der FC Augsburg hat Mittelfeldspieler Robin Fellhauer von der SV Elversberg verpflichtet. Das hat der Bundesligist in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Wie der Verein berichtet, erhält Fellhauer einen Vertrag bis 2029. Fellhauer kann sowohl im Mittelfeld als auch in der Abwehr eingesetzt werden, dass er auch torgefährlich ist, bewies er im Mai bei den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Bundesliga: Im Rückspiel gegen Heidenheim traf er zum zwischenzeitlichen 1:1. Am Ende unterlag Elversberg mit 1:2 und verpasste so den Aufstieg.

Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll begründet Fellhauers Transfer mit dessen Qualitäten: „Er ist lauf- und zweikampfstark, flexibel einsetzbar und bringt zudem Offensivqualitäten mit“, sagt Ströll. Der 27-Jährige passe daher „optimal zu unserem Anforderungsprofil“. So habe man „einen der Top-Spieler der vergangenen Zweitliga-Saison“ für den FC Augsburg gewonnen.

So kam es zum Wechsel von Robin Fellhauer zum FC Augsburg

Fellhauer ist in Mannheim geboren und im Saarland aufgewachsen, spielte in der Jugend für den FC Saarbrücken. Nach einer Station in Freiburg zog es ihn 2019 zurück ins Saarland zu Elversberg, wo er den gesamten Aufstieg des Vereins aus der Regionalliga bis fast in die Bundesliga miterlebte: 2022 wurde er mit dem Verein Regionalliga-, 2023 Drittliga-Meister. In der abgelaufenen Saison absolvierte er meist im defensiven Mittelfeld 25 Zweitliga-Spiele, verbuchte dabei fünf Tore und vier Vorlagen. Elversberg schloss die Saison auf Rang drei ab. Auch Vater Andreas war als Profi aktiv, unter anderem ebenfalls für Saarbrücken.

„In der Bundesliga spielen zu dürfen, war immer mein großes Ziel“, wird Fellhauer in der FCA-Mitteilung zitiert. „Dass ich mir diesen Wunsch nun mit dem Wechsel zum FCA erfüllen kann, bedeutet mir viel“, sagt er zu seinem Wechsel. „Die Verantwortlichen haben sich intensiv um mich bemüht. Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem etablierten Bundesligisten und werde alles daransetzen, mit meinen Leistungen zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“ Er wird beim FC Augsburg mit der Nummer 19 auflaufen.

FCA-Fans dürfen gespannt darauf sein, wann die Fellhauer zum ersten Mal im neuen Trikot sehen werden. Das erste Spiel der neuen Saisonvorbereitung wird der Bundesligist am 12. Juli in Gersthofen bestreiten, dies wird auch die Premiere von Sandro Wagner auf der FCA-Bank sein. Weitere Spiele folgen dann unter anderem gegen die englischen Teams Crystal Palace und Sunderland, bevor im Pokal beim Regionalligisten Hallescher FC und in der Bundesliga beim SC Freiburg die Pflichtspiele der neuen Saison starten.