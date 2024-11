FCA trifft im Pokal auf den KSC: Besonderes Los für Tim Breithaupt

Als EM-Saxophonist André Schnura das Duell Karlsruher SC gegen den FC Augsburg als fünfte Paarung zog, da wollte sich ARD-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra nicht lange aufhalten. Schnell las sie noch ab, dass der KSC 1955 und 1956 zweimal in Folge den Pokal holte und der FCA 2010 bisher nur einmal ins Halbfinale eingezogen war. Dann ging es schon weiter. Studiogast Rudi Völler schien es auch recht, denn was sollte der DFB-Sportdirektor schon groß sagen. Es pressierte, der Sonntagabend ist eng getaktet. Und die Loskugeln mit den Pokalkrachern FC Bayern gegen Bayer Leverkusen und RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt waren ja schon aus der durchsichtigen Trommel geholt worden. Da war KSC gegen FCA nicht mehr so der Kracher.

