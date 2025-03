So reagiert FCA-Torwart Finn Dahmen auf das Ende seiner Rekordserie

Finn Dahmen war er selbst. Während Trainer Jess Thorup oder Kapitän Jeffrey Gouweleeuw sich nach dem Spiel ärgerten und dies kundtaten, wirkte der Torhüter wie immer in sich ruhend. „Sehr schade“ sei das, meinte der 27-Jährige nüchtern und schob hinterher: „Aber das kann man nicht beeinflussen.“ 683 Minuten hatte seine Serie ohne Gegentor gehalten. Im Ranking mit den längsten Zu-Null-Phasen war der Schlussmann des FC Augsburg bis auf Platz sechs vorgedrungen. Zu einer von vielen Bestmarken Manuel Neuers fehlten lediglich fünf Minuten. Wer weiß, wie viele Minuten und welche Rekorde noch dazugekommen wären, hätte Schiedsrichter Tobias Reichel nicht derart danebengelegen.

Nachdem Gouweleeuw der Ball nach einem geblockten Schuss an die Innenseite des rechten Oberarms geflogen war, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Weil Videoschiedsrichter Markus Schmidt nicht eingriff, bekam die TSG Hoffenheim einen Elfmeter zugesprochen, den Andrej Kramaric (71.) souverän verwandelte. 1:1 - die Serie ohne Gegentore war beendet. Dahmen nahm dies auf seine Art auf. Eher beiläufig meinte er: „Die Serie war eine schöne Sache, aber es war nie das Hauptziel von mir oder von uns als Mannschaft. Es wurde mit ein bisschen größer gemacht, als es für uns als Mannschaft oder auch für mich war.“ Einen ausgeben müsse nach dem Ende der Serie niemand, meinte er. „Hätte jemand ein Eigentor geschossen, dann ja“, ergänzte er schmunzeln. Außerdem: Am Donnerstag feierte Dahmen Geburtstag und seine Freundin hatte einen Kuchen für die Mannschaft gebacken.

FC Augsburg: Finn Dahmen steht im Fokus der Medien und des DFB

Und doch hatte diese Serie unmittelbare Auswirkungen auf Dahmen. Fortan stand er im Fokus der Medien und im Blickfeld der deutschen Nationalmannschaft. In der Vorrunde hatte der Torhüter seinen Stammplatz an Neuzugang Nediljko Labrovic verloren. Im Winter entschied sich Trainer Thorup zu einem Torwartwechsel, den Dahmen auf beeindruckende Weise nutzte. In acht von zwölf Bundesligaspielen blieb er seitdem ohne Gegentreffer. Vor den Nationsleague-Spielen gegen Italien wurde Augsburgs Torhüter als Reservist nominiert. Wäre einer der drei DFB-Torhüter ausgefallen, wäre Dahmen nachgereist. In Hoffenheim saß Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Tribüne. Beobachten konnte er mit TSG-Keeper Oliver Baumann die aktuelle Nummer eins und mit FCA-Torwart Dahmen eine mögliche Nummer eins.

Dahmen blieb seiner Linie treu, versuchte Fragen nach der Nationalmannschaft möglichst diplomatisch zu beantworten. Durch allzu forsches Vorgehen möchte der 27-Jährige sich seine Chance nicht verbauen, irgendwann in den DFB-Kader zu stoßen. Direkten Kontakt mit Nagelsmann hätte es noch nicht gegeben, so Dahmen. „Es ist natürlich schön, dass sie mich auf dem Schirm haben. Trotzdem tue ich ganz gut daran, auf dem Boden zu bleiben.“ Er verwies auf den Zeitpunkt vor drei, vier Monaten, als er lediglich Ersatz war. „Ich bin natürlich super froh, dass es jetzt momentan so gut läuft für uns als Mannschaft, aber auch für mich persönlich. Jetzt gilt es einfach weiter hart zu arbeiten und dann zu schauen, was die Zukunft bringt.“

Zweiter Strafstoß? Schreckmoment für Finn Dahmen im FCA-Tor

In Hoffenheim zeigte Dahmen eine ordentliche Leistung. Teils riskierte er Kopf und Kragen, wenn er mit den Fäusten Bälle aus dem Strafraum beförderte. Kurz hatte er sich erschrocken, als Schiedsrichter Reichel in der 85. Minute erneut auf den Punkt gezeigt hatte. Bei einer Abwehr hatte Dahmen erst den Ball und dann Hoffenheims Stürmer Haris Tabakovic abgeräumt. Kurz hätte er sich erschrocken, schilderte der FCA-Torwart. „Aber mir war eigentlich sofort klar, dass es den Strafstoß niemals geben wird. Deswegen ist der Puls überraschenderweise relativ niedrig geblieben.“

Nach dem Spiel verzögerte sich an diesem Tag Dahmens Feierabend. Das Medienteam des FCA chauffierte Dahmen ins rund 120 Kilometer entfernte Mainz. Europas beste Defensive und Dahmens Serie hatte das ZDF aufmerksam gemacht. Im „Sportstudio“ durfte Dahmen einmal mehr seine Geschichte vom Ersatzspieler zum Beinahe-Nationalspieler erzählen. Er freue sich auf den Abend, erzählte er in Hoffenheim. „Das ist etwas, auf das ich später stolz zurückblicken werde.“ Nicht nur im Gespräch mit Moderator Jochen Breyer gab Dahmen eine gute Figur ab, vor allem an der berühmten Torwand beeindruckte er. Dahmen erfüllte nicht nur den Wunsch von Torwarttrainer Marco Langner, mit beiden Füßen zu schießen, er traf unten wie oben zweimal.

Ohne den Strafstoß wäre es wohl der perfekte Tag für Dahmen gewesen.