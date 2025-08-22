Icon Menü
Finn Dahmen beim FC Augsburg: Deshalb ist er die Nummer 1

FC Augsburg

Finn Dahmen bleibt Nummer 1: Warum sich Sandro Wagner für ihn entschieden hat

Die modernen Schlussmänner sind ins Aufbauspiel fest eingebaut und müssen am Ball einiges können. Nicht nur deshalb hat Finn Dahmen beim FCA die Nase vorn.
Von Marco Scheinhof
    Muss auch mit dem Fuß immer eine gute Figur machen: Augsburgs Torwart Finn Dahmen.
    Muss auch mit dem Fuß immer eine gute Figur machen: Augsburgs Torwart Finn Dahmen. Foto: Klaus Rainer Krieger

    Eigentlich sei das alles gar nicht so kompliziert. Ein Torwart sei in erster Linie dazu da, um Gegentore zu verhindern, meinte FCA-Trainer Sandro Wagner vor dem Pokalspiel in Halle. So wie eben aus den Anfängen des Fußballs bekannt. Bälle fangen, starke Reflexe zeigen und in Eins-gegen-Eins-Situationen die Stürmer nerven. Das moderne Torwartspiel aber hat sich entwickelt. Von vielen Ballfängern wird weit mehr verlangt, als nur im eigenen Strafraum darauf zu warten, eine Parade zeigen zu können.

