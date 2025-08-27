Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft FCA-Torhüter Finn Dahmen

Das Jahr 2025 wird Finn Dahmen wohl nie vergessen. Wird der Torhüter des FC Augsburg irgendwann einmal auf seine Karriere zurückblicken, so wird dieses Jahr einen hohen Stellenwert bei ihm haben. Innerhalb weniger Monate hat Dahmen einen nicht für möglich gehaltenen Aufstieg hinter sich.

In der Vorrunde der Saison 2024/25 hatte der Torhüter seinen Stammplatz an Neuzugang Nediljko Labrovic verloren. Im Winter entschied sich Trainer Thorup zu einem Torwartwechsel, den Dahmen auf beeindruckende Weise nutzte. In acht von zwölf Bundesligaspielen blieb er danach ohne Gegentreffer. Vor den Nationsleague-Spielen gegen Italien war Augsburgs Torhüter als Reservist nominiert worden. Wäre einer der drei DFB-Torhüter ausgefallen, wäre Dahmen nachgereist.

Nun erfüllt sich sein großes Ziel, in den Kreis der Nationalmannschaft aufzusteigen. Dahmen, der neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, zeigt sich über seine erstmalige Berufung zur Nationalmannschaft hoch erfreut: „Für die Nationalmannschaft nominiert zu sein und den Adler auf der Brust zu tragen, ist eine große Ehre. Damit geht für mich ein echter Traum in Erfüllung.“ Nagelsmann hat sich vorab festgelegt, vor Dahmen stehen die Nummer eins, Oliver Baumann, und Nübel.

Finn Dahmen ist sechster DFB-Spieler des FC Augsburg

Womöglich hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sich vor seiner Nominierung nochmals mit seinem ehemaligen Co-Trainer ausgetauscht. Sandro Wagner attestierte Nagelsmann, ehe er im Sommer zum FC Augsburg wechselte. Wagner hatte in den ersten Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, seinen Stammtorhüter zu loben. Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz zur Nominierung, warum er sich neben den Torhütern Oliver Baumann und Alexander Nübel für Dahmen entschieden hätte. „Ich finde, er hat über mehrere Jahre sehr stabil in der Bundesliga gespielt.“ Zugleich verwies der DFB-Coach darauf, dass Dahmen einen „interessanten Karriereverlauf“ habe. „Weil er sowohl in Mainz als auch in Augsburg zu Beginn Widerstände überwinden musste“, so Nagelsmann. „Ich finde es immer interessant, wenn einem Profifußballer nicht alles in die Wiege gelegt wird.“

Nach Uli Biesinger, Helmut Haller, André Hahn, Felix Uduokhai und Mergim Berisha ist der gebürtige Wiesbadener der sechste Spieler des FCA, der den Sprung in die deutsche A-Nationalelf schafft. „Wir freuen uns sehr für Finn Dahmen und sind stolz, dass erneut ein FCA-Spieler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber. In den vergangenen Monaten habe Dahmen mit konstant starken Leistungen maßgeblich zum Erfolg unseres Teams beigetragen. „Seine Nominierung ist eine tolle Bestätigung für seine Entwicklung beim FC Augsburg.“