Bundestrainer Julian Nagelsmann beruft FCA-Torhüter Finn Dahmen

Das Jahr 2025 wird Finn Dahmen wohl nie vergessen. Wird der Torhüter des FC Augsburg irgendwann einmal auf seine Karriere zurückblicken, so wird dieses Jahr einen hohen Stellenwert bei ihm haben. Innerhalb weniger Monate hat Dahmen einen nicht für möglich gehaltenen Aufstieg hinter sich.

In der Vorrunde der Saison 2024/25 hatte der Torhüter seinen Stammplatz an Neuzugang Nediljko Labrovic verloren. Im Winter entschied sich Trainer Thorup zu einem Torwartwechsel, den Dahmen auf beeindruckende Weise nutzte. In acht von zwölf Bundesligaspielen blieb er danach ohne Gegentreffer. Vor den Nationsleague-Spielen gegen Italien war Augsburgs Torhüter als Reservist nominiert worden. Wäre einer der drei DFB-Torhüter ausgefallen, wäre Dahmen nachgereist. Dahmen hatte sich in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gespielt.

Jetzt, mit einem halben Jahr Verzögerung, erfüllt sich sein großes Ziel, in der Nationalmannschaft eine Chance zu bekommen. Dahmen, der neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt und auch für die englische Nationalmannschaft spielen könnte, zeigte sich über seine erstmalige Berufung fürs deutsche A-Team hoch erfreut. In einem Klub-Kommuniqué des FCA ließ er sich so zitieren: „Für die Nationalmannschaft nominiert zu sein und den Adler auf der Brust zu tragen, ist eine große Ehre. Damit geht für mich ein echter Traum in Erfüllung.“

Nagelsmann hat sich vorab festgelegt. In Abwesenheit des verletzten Mar-André ter Stegen (FC Barcelona) wird der Hoffenheimer Oliver Baumann in den WM-Qualifikationsspielen gegen die Slowakei (4. September, 20.45 Uhr) und Nordirland (7. September, 20.45 Uhr) als Nummer eins das Tor hüten. Als Ersatz werden Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Finn Dahmen im Kader stehen.

Finn Dahmen ist sechster DFB-Nationalspieler des FC Augsburg

Womöglich hat Bundestrainer Julian Nagelsmann sich vor seiner Nominierung nochmals mit seinem ehemaligen Co-Trainer ausgetauscht. Sandro Wagner attestierte Nagelsmann, ehe er im Sommer zum FC Augsburg wechselte. Wagner hatte in den ersten Wochen keine Gelegenheit ausgelassen, seinen Stammtorhüter zu loben. Dass Dahmen seine Nummer eins sein würde, daran ließ Wagner von Beginn an keine Zweifel aufkommen.

Nagelsmann erklärte auf der Pressekonferenz zur Nominierung, warum er sich neben den Torhütern Baumann und Nübel für Dahmen entschieden hätte. Ein möglicher Kandidat als Nummer drei wäre auch der Freiburger Noah Atubolu gewesen. Er finde, Dahmen habe über mehrere Jahre sehr stabil in der Bundesliga gespielt, so Nagelsmann. Zugleich verwies der DFB-Coach darauf, dass der 27-Jährige einen „interessanten Karriereverlauf“ habe. „Weil er sowohl in Mainz als auch in Augsburg zu Beginn Widerstände überwinden musste“, so Nagelsmann. „Ich finde es immer interessant, wenn einem Profifußballer nicht alles in die Wiege gelegt wird.“

Nationalmannschaft: Finn Dahmen holte 2021 mit der deutschen U21 den EM-Titel

Dahmen holte 2021 mit der deutschen U21-Nationalmannschaft den EM-Titel. In Mainz musste er sich längere Zeit mit dem Status eines Ersatzspielers abfinden, ehe er vor zwei Jahren zum FCA wechselte. In seiner ersten Saison als Stammtorhüter eines Bundesligisten musste er lange warten, ehe ihm das erste Spiel ohne Gegentor gelang. In der vergangenen Saison rückte er hingegen durch seine Zu-Null-Serie extrem in den Fokus.

Nach Uli Biesinger, Helmut Haller, André Hahn, Felix Uduokhai und Mergim Berisha ist der gebürtige Wiesbadener der sechste Spieler des FCA, der den Sprung in die deutsche A-Nationalelf schafft. „Wir freuen uns sehr für Finn Dahmen und sind stolz, dass erneut ein FCA-Spieler für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde“, sagt FCA-Sportdirektor Benni Weber. In den vergangenen Monaten habe Dahmen mit konstant starken Leistungen maßgeblich zum Erfolg des Teams beigetragen. „Seine Nominierung ist eine tolle Bestätigung für seine Entwicklung beim FC Augsburg.“

Ehe Dahmen in der nächsten Woche zur Nationalmannschaft reist, steht das Heimspiel gegen den FC Bayern München an (Samstag, 18.30 Uhr/Sky). Augsburgs Torhüter wird folglich auf etliche Spieler treffen, die er wenige Tage später bei der Nationalmannschaft wiedersieht.