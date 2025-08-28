Icon Menü
Finn Dahmen in Nationalmannschaft berufen: Wird er bei WM spielen?

FC Augsburg

FCA-Torwart ins DFB-Team berufen: Ist Finn Dahmen jetzt offiziell deutscher Nationalspieler?

Die Nominierung ist der vorläufige Höhepunkt in Finn Dahmens wellenförmigen Karriere. Wie seine WM-Chancen stehen und warum er weiterhin für England spielen könnte.
Von Johannes Graf
    • |
    • |
    • |
    Augsburgs Torwart Finn Dahmen wurde erstmals in die deutsche Nationalmannschaft berufen.
    Foto: Harry Langer, dpa

    Den Adler auf der Brust zu tragen, dieses Gefühl kennt Finn Dahmen. Vor vier Jahren hat er während der U21-Europameisterschaft das Tor der deutschen Mannschaft gehütet. Und das äußerst erfolgreich. Während des Turniers blieb das DFB-Nachwuchsteam um Trainer Stefan Kuntz ohne Niederlage, besiegte im Finale Portugal (1:0) und holte den Titel. Dahmen zählte zu den Torwarttalenten der Fußball-Bundesliga, musste sich aber gedulden. Plätze zwischen den Pfosten sind rar, junge Torhüter müssen sich meist in eine Ersatzrolle fügen und hoffen, einen Platzhirsch verdrängen zu können.

