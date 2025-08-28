FCA-Torwart ins DFB-Team berufen: Ist Finn Dahmen jetzt offiziell deutscher Nationalspieler?

Den Adler auf der Brust zu tragen, dieses Gefühl kennt Finn Dahmen. Vor vier Jahren hat er während der U21-Europameisterschaft das Tor der deutschen Mannschaft gehütet. Und das äußerst erfolgreich. Während des Turniers blieb das DFB-Nachwuchsteam um Trainer Stefan Kuntz ohne Niederlage, besiegte im Finale Portugal (1:0) und holte den Titel. Dahmen zählte zu den Torwarttalenten der Fußball-Bundesliga, musste sich aber gedulden. Plätze zwischen den Pfosten sind rar, junge Torhüter müssen sich meist in eine Ersatzrolle fügen und hoffen, einen Platzhirsch verdrängen zu können.

