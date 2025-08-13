FCA-Torhüter Finn Dahmen bekommt unter Trainer Wagner neue Aufgaben

Über einen Mangel an Arbeit konnte sich Finn Dahmen an diesem Nachmittag nicht beschweren. Der Torhüter des FC Augsburg war einige Male daran beteiligt, dass Sunderland AFC beim 1:0-Erfolg lediglich einen Treffer erzielte. Dahmen musste einige Male rettend eingreifen. Bewies unter anderem erneut, wo seine größten Stärken liegen: in Eins-Gegen-Eins-Duellen mit gegnerischen Stürmern oder Reflexen auf der Torlinie. Dahmen verwies auf die Qualität des Gegners, der an diesem Wochenende gegen West Ham United in den Premier-League-Alltag einsteigt. „Die paar Jungs, die da vorne gespielt haben, waren schon richtig gut“, betonte Dahmen.
FC Augsburg
Wenn er dann noch von hinten schneller raus spielt und nicht so lange mit dem Abspiel zögert, wie gegen Sunderland, könnte sein Torwartspiel perfekt werden.
