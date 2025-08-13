Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Finn Dahmen: Warum der FCA-Torwart jetzt noch gefragter ist

FC Augsburg

FCA-Torhüter Finn Dahmen bekommt unter Trainer Wagner neue Aufgaben

In der vergangenen Spielzeit stellte der Torwart des FC Augsburg einen Vereinsrekord auf. Lange ohne Gegentor zu bleiben, könnte nun aber eine größere Herausforderung werden.
Von Johannes Graf
|
    • |
    • |
    • |
    Den Ball fangen bleibt seine Kernkompetenz, aber Augsburgs Torhüter Finn Dahmen hat noch andere Aufgaben zu erledigen.
    Den Ball fangen bleibt seine Kernkompetenz, aber Augsburgs Torhüter Finn Dahmen hat noch andere Aufgaben zu erledigen. Foto: Harry Langer, dpa

    Über einen Mangel an Arbeit konnte sich Finn Dahmen an diesem Nachmittag nicht beschweren. Der Torhüter des FC Augsburg war einige Male daran beteiligt, dass Sunderland AFC beim 1:0-Erfolg lediglich einen Treffer erzielte. Dahmen musste einige Male rettend eingreifen. Bewies unter anderem erneut, wo seine größten Stärken liegen: in Eins-Gegen-Eins-Duellen mit gegnerischen Stürmern oder Reflexen auf der Torlinie. Dahmen verwies auf die Qualität des Gegners, der an diesem Wochenende gegen West Ham United in den Premier-League-Alltag einsteigt. „Die paar Jungs, die da vorne gespielt haben, waren schon richtig gut“, betonte Dahmen.

    Diskutieren Sie mit
    1 Kommentar
    Heinrich Hoege

    Wenn er dann noch von hinten schneller raus spielt und nicht so lange mit dem Abspiel zögert, wie gegen Sunderland, könnte sein Torwartspiel perfekt werden.

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden