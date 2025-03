Natürlich hat sich Frank Onyeka gefreut, dass er in der Länderspielpause ein paar Tage mit seiner Frau Obiora und seinem Sohn Mesoma (1) in seinem Haus in der Nähe von London verbringen konnte. Aber eigentlich hatte der Mittelfeldspieler des FC Augsburg andere Pläne: Er wollte mit Nigeria wichtige Punkte in der WM-Qualifikation gegen Ruanda und Simbabwe sammeln.

