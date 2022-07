Frauen-Fußball-EM 2022

Wie Ex-FCA-Profi Callsen-Bracker die Frauen-Nationalmannschaft fit macht

Plus Jan-Ingwer Callsen-Bracker spielte in der Bundesliga für den FCA, nun sitzt er im Aufsichtsrat des Vereins. Welche Aufgabe er im Trainerstab der DFB-Frauen hat.

Von Herbert Schmoll

Um die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft ist es in den vergangenen Jahren ziemlich still geworden. Das in der Vergangenheit mit Titeln überhäufte Team kam bei den großen Turnieren nicht mehr so richtig in die Spur. Deswegen zählte das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der in England stattfindenden Europameisterschaft auch nur zum erweiterten Favoritinnenkreis. Doch mittlerweile hat sich einiges grundlegend geändert. Die DFB-Frauen überzeugten in den beiden ersten Turnierspielen mit einem 4:0-Sieg gegen Dänemark und einem 2:0-Erfolg gegen die Spanierinnen.

