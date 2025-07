FC Augsburg verkauft Dion Beljo nach Zagreb

Der FC Augsburg feilt weiter an seinem Kader. Nachdem vor Kurzem Han-Noah Massengo für das Mittelfeld verpflichtet wurde, vermeldet der Erstligist nun einen Abgang. Dion Beljo verlässt den FCA und spielt künftig für Dinamo Zagreb in der ersten kroatischen Liga.

Beljo war im Januar 2023 von NK Osijek nach Augsburg gewechselt und kam unter dem damaligen Trainer Enrico Maaßen regelmäßig zum Einsatz. Als im Herbst Jess Thorup die Mannschaft von Maaßen übernahm, schwanden allerdings die Einsatzzeiten des Stürmers. In der vergangenen Saison ließ er sich deshalb an Rapid Wien ausleihen, wo er mit zehn Toren in 29 Ligaspielen auf sich aufmerksam machte.

Dion Beljo wollte nicht mehr beim FC Augsburg bleiben

Die Augsburger hätten ihn daher gerne wieder in ihren Reihen gewusst, doch der Stürmer entschied sich anders. „Wir haben Dion nach seiner Leihe zu Rapid Wien zum Start der Vorbereitung eine Perspektive beim FCA aufgezeigt und mehrere Gespräche geführt. Er hat allerdings den Wunsch geäußert, in seine Heimat zurückkehren zu wollen. Nach konstruktiven Gesprächen mit Zagreb konnten wir gemeinsam eine für alle Seiten passende Lösung finden und haben dem Wechselwunsch entsprochen. Für Dions weiteren Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg“, wird FCA-Geschäftsführer Michael Ströll in einer Pressemitteilung zitiert.

Der 23-Jährige wechselt somit mit sofortiger Wirkung zum kroatischen Rekordmeister GNK Dinamo Zagreb. Die Mannschaft nimmt an der Qualifikation zur Conference League teil. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Dem Vernehmen nach kassiert der FC Augsburg aber eine Ablöse von rund fünf Millionen Euro, die in den kommenden Jahren noch um 2,5 Millionen Euro beim Erreichen unterschiedlicher Parameter anwachsen kann. Außerdem würde der FCA bei einem Weiterverkauf Beljos etwa 15 Prozent der Transfersumme erhalten. 2023 hatten die Augsburger circa drei Millionen Euro für Beljo bezahlt.

Für den FCA erzielte der Stürmer fünf Tore in 45 Spielen. „Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des FCA, dass sie mir den Wechsel nach Zagreb ermöglicht haben. Für mich beginnt bei Dinamo Zagreb eine neue Zeit und ich freue mich wieder in der Heimat zu sein. Dem FC Augsburg und allen Fans wünsche ich eine erfolgreiche Saison und alles Gute für die Zukunft“, so Beljo.