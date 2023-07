Bundesliga-Termine: FC Bayern empfängt den FC Augsburg am Sonntagabend

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die ersten acht Spieltage der Bundesliga termingenau angesetzt. Das erste Heimspiel der Bayern fällt auf einen Sonntag.

Dass der FC Bayern am Freitagabend, 18. August, bei Werder Bremen in die Saison startet, war bereits bekannt - nun hat die Deutsche Fußball-Liga ( DFL) auch die anderen Partien des ersten und zweiten Spieltags in der Bundesliga genau terminiert. Demnach startet der FC Augsburg zur Prime-Time um 15.30 Uhr am Samstagnachmittag, 19. August, in Mönchengladbach in die neue Spielzeit. Das erste Samstagabend-Spiel der Saison bestreiten Borussia Dortmund und der 1. FC Köln (19. August, 18:30 Uhr).

Den Abschluss des Saisoneröffnungsspieltag bildet dann das Hessen-Derby zwischen Eintracht Frankfurt und Bundesliga-Rückkehrer SV Darmstadt 98. Denselben Termin haben eine Woche später der FC Bayern und der FC Augsburg bekommen, wenn in der Münchner Allianz Arena das Derby ansteht. Um Sonntag, 27. August, um 17.30 Uhr wird die Mannschaft von FCA-Trainer Enrico Maaßen erneut versuchen, den übermächtig erscheinenden FC Bayern in Verlegenheit zu bringen.

Der FC Augsburg darf viermal am Samstagnachmittag zu Hause ran

Ansonsten stehen für den FCA noch drei weitere Heimspiele am Samstagnachmittag an, als Gegner warten der VfL Bochum am 3. Spieltag (Samstag, 2. September), der 1. FSV Mainz 05 am 5. Spieltag (Samstag, 23. September) sowie der Aufsteiger SV Darmstadt 98 am 7. Spieltag (Samstag, 7. Oktober). Das Gastspiel bei RB Leipzig am 4. Spieltag (Samstag, 16. September) wird ebenfalls zur gleichen Zeit ausgetragen.

Für den FC Bayern wird der dritte Spieltag in Mönchengladbach zur Topspielzeit am Samstagabend ausgetragen (2.9., 18:30 Uhr), bevor es in die Länderspielpause geht. Borussia Dortmund hingegen wird zum Saisonstart zum Freitagsarbeiter: An drei von acht Spieltagen eröffnet der BVB den Spieltag: am 1. September gegen den 1. FC Heidenheim, am 29. September bei der TSG Hoffenheim und am 20. Oktober gegen Werder Bremen. Eine komplette Übersicht aller bereits zeitgenau festgelegten Bundesliga-Termine ist hier zu finden. (eisl)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch