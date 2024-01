Warum die Bayern nicht gerne nach Augsburg kommen

Plus Die Münchner haben die beiden vergangenen Bundesliga-Spiele in Augsburg verloren. Ein gutes Omen für den FCA? Für Trainer Thorup spielt das keine Rolle.

Jess Thorup blickt nicht gerne zurück. Die Vergangenheit interessiert den Trainer des FC Augsburg nicht wirklich – mag sie auch noch so angenehm sein. Die beiden vergangenen Heimspiele in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München haben die Augsburger gewonnen, auch zuvor waren sie dem Rekordmeister gegenüber häufiger mal aufmüpfig gegenübergetreten. Für Thorup spielt das im Hinblick auf den Samstag (15.30 Uhr) keine Rolle. Für ihn geht es darum, sein Team optimal auf die Aufgabe vorzubereiten. Und dabei keinen Blick zurückzuwerfen. Auch wenn der durchaus lohnenswert sein kann:

Freitag, 19. November 2021 Das Augsburger Stadion war an diesem nebligen Abend natürlich ausverkauft – wie immer gegen den FC Bayern. Wegen der Coronapandemie allerdings nur mit 26.000 Fans. Die bekamen aber eine ganz besondere Partie geboten. Einen FCA, der mit viel Willen den Sieg erzwingen wollte. Bestens zu sehen beim Führungstreffer durch Mads Pedersen, der sein erstes Bundesliga-Tor selbst einleitete und wenig später von Iago den Ball zurückbekam. Mit aller Entschlossenheit überwand er Manuel Neuer. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Pedersen hinterher.