FCA-Einzelkritik: Starke Defensive und ein Glücksmoment in der Offensive

Plus Zwei Fünfer, keine Eins: Beim Spiel gegen den heimstarken VfL Bochum überzeugte vor allem die FCA-Abwehr. Die Spieler in der Einzelkritik.

Von Robert Götz

Finn Dahmen Normalerweise ist das Spiel mit dem Ball eine Stärke des Torhüters. Doch diesmal wirkte er in diesem Teilbereich seiner Arbeit verunsichert, was sich auch auf die Mannschaft auswirkte. Negativer Höhepunkt war sein Patzer in der 75. Minute, als er Kwarteng den Ball in die Füße spielte, der Bochumer das Geschenk aber unverständlicherweise nicht annahm. Nur 60 Sekunden später rettete Dahmen dann spektakulär. Dieses Auf und Ab in diesem Spiel steht auch symbolhaft für die Leistungen in seiner ersten FCA- und Bundesliga-Saison: Es fehlt ihm die Konstanz. Note: 4,0.

Kevin Mbabu In der ersten Hälfte hatte er zunächst große Probleme mit FCA-Schreck Antwi-Adjei. Doch je länger das Spiel dauerte, desto besser stellte sich der rechte Verteidiger auf den Bochumer ein. In der zweiten Hälfte spielte der Schweizer dann fast Rechtsaußen und sorgte mit seinen Flanken immer für Alarm im Bochumer Stadion, auch wenn die letzte Präzision fehlte. Note 3,0.

