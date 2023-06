DFB-Trainer Flick verzichtet auf FCA-Profi Berisha

Im Juni trägt die deutsche Nationalmannschaft drei Länderspiele vor der Sommerpause aus. Bundestrainer Flick setzt auf bewährte Kräfte – der Augsburger Berisha ist nicht dabei.

Für die Nationalspieler ist die Sommerpause kurz. Während sich das Gros der Fußballprofis von einer strapaziösen Saison erholt, Bilder von herrlichen Urlaubszielen postet und die Beine hochlegt, ist die Erholungsphase der DFB-Berufenen kurz. Die A-Nationalmannschaft bestreitet im Juni noch drei Testspiele, durch die Bundestrainer Hansi Flick Erkenntnisse für die Heim-EM 2024 gewinnen möchte.

Ein titelträchtiges Turnier bestreitet die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB). In Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli) spielen die Jungprofis den Europameister aus. Mit Maximilian Bauer darf ein Spieler des FC Augsburg hoffen, dabei zu sein.

In der Fußball-Nationalmannschaft scheint die Phase des Experimentierens fürs Erste vorbei zu sein. Flick setzt auf bewährte Kräfte, weniger auf Neulinge, wenn er mit seinem Team die Testspiele gegen die Ukraine (12. Juni, 18 Uhr, in Bremen/ZDF), gegen Polen (16. Juni, 20.45 Uhr, in Warschau/ARD) und gegen Kolumbien (20. Juni, 20.45 Uhr, in Gelsenkirchen/RTL) bestreiten wird. Prominente Namen wie Süle, Gnabry, Götze oder Müller fehlen im 26-köpfigen Aufgebot, zu den zahlreichen Rückkehrern zählen Rüdiger, Sané und Meisterschaftssiegtorschütze Musiala. Nach einer Auszeit im März wieder dabei sind auch Gündogan, Brandt, Hofmann sowie die beiden Leipziger Klostermann und Henrichs.

Für die nächsten Fußball-Länderspiele steht FCA-Stürmer Berisha nicht im Kader

Nicht zum Kader zählen wird Mergim Berisha. Der Angreifer des FC Augsburg hatte sich in der vergangenen Saison mit Treffern und guten Leistungen in den Kreis der Nationalmannschaft gespielt. Im März hatte der 25-Jährige dann Gelegenheit, sich bei seinen ersten beiden Länderspieleinsätzen für weitere Berufungen zu empfehlen. Gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) erhielt Berisha Kurzeinsätze.

In der Endphase der Saison bremste den Stürmer eine Sprunggelenksverletzung mehrere Wochen aus. Dass Berisha nicht nominiert würde, kam folglich wenig überraschend. Kürzlich hatte der FCA die Kaufoption für den Angreifer gezogen und für den bisherigen Leihspieler eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro an Fenerbahce Istanbul bezahlt. Fraglich ist aber, ob Berisha lange Zeit beim FCA bleiben wird. Sowohl der Bundesligist als auch der Stürmer sind an einem Weiterverkauf interessiert; den FCA reizt die mögliche Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich, den Spieler der nächste Karriereschritt.

Maximilian Bauer steht im vorläufigen Kader für die U21-Europameisterschaft

In einen DFB-Kader berufen wurde Maximilian Bauer – wenngleich vorläufig. Der Innenverteidiger des FCA darf sich Hoffnungen machen, an der U21-EM in Rumänien und Georgien teilzunehmen. Am Freitag gab Trainer Antonio di Salvo sein Aufgebot bekannt, dass vor den Titelkämpfen von 26 auf 23 Spieler reduziert werden wird. Bauer war im Sommer 2022 von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth nach Augsburg gewechselt. Dort bekam er reichlich Spielzeit, stand 20-mal in der Startelf und kam in Summe auf 27 Bundesliga-Einsätze.

Augsburgs Maximilian Bauer (rechts) verliert seinen Zweikampf mit Dortmunds Sebastian Haller, der darauf das 0:1 erzielt. Foto: Stefan Puchner, dpa

Im Frühjahr hatte er sich im Gespräch mit unserer Redaktion selbstbewusst gegeben. "Das wäre ein Turnier, das man nicht so schnell vergessen würde. Durch meine Saison habe ich es mir verdient", betonte er damals. In einer Woche reist die U21-Nationalmannschaft ins Trainingslager nach Prad (Südtirol). Am Mittwochabend, 14. Juni, steht dann fest, ob Bauer zum endgültigen Turnierkader gehört.