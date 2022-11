Neuer Job in Regensburg: Ex-FCA-Profi Tobias Werner verlässt Jena als Sportdirektor

Beim FC Augsburg ist Tobias Werner eine Legende – nun verlässt er seinen Heimatverein Carl Zeiss Jena. Offenbar steht der neue Arbeitgeber auch schon fest.

Bei den Fans des FC Augsburg genießt Tobias Werner immer noch Heldenstatus. Als "Fußball-Gott" wird der 37-Jährige gefeiert – einen Ruf, den er sich in 208 Spielen für den FCA erarbeitet hat. Werner stieg mit Augsburg in die Bundesliga auf, machte den Einzug in die Europa League perfekt. Zuletzt arbeitete er beim Regionalligisten Carl Zeiss als Sportdirektor. Nun steht offenbar der Sprung in die zweite Liga an: Werner hat in Jena, wie der Verein mitteilt, um seine Freistellung gebeten, um sich ab 1. Dezember "einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen". Offenbar handelt es sich dabei, wie mehrere Zeitungen berichten, um den Zweitligisten Jahn Regensburg.

Bei den Oberpfälzern wird Werner als Sportdirektor auf den Schweizer Roger Stilz folgen. Dieser hatte sich am 23. September nach nur zehn Monaten bereits wieder verabschiedet. Offiziell ist die Personalie noch nicht, allerdings dürfte es sich dabei um eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der zweiten Liga handeln. Auf der Mitgliederversammlung von Jahn Regensburg in der vergangenen Woche hatte Präsident Hans Rothammer zu der Suche nach einem neuen Sportdirektor schon gesagt: "Der weiße Rauch ist im Rohr, wir können ihn leider aber noch nicht aufsteigen lassen." Das dürfte sich nun bald ändern.

Bei Werners Ex-Klub Carl Zeiss Jena kriselt es derzeit

Für Werner ist der Wechsel zum Neuntplatzierten der zweiten Liga ein Aufstieg – zumal es aktuell in Jena drunter und drüber geht. In der Regionalliga Nordost ist der Klub nach zuletzt sieben Partien ohne Sieg auf Rang neun abgerutscht, was Trainer Andreas Patz am Sonntag seinen Job gekostet hatte. Bei der Bekanntgabe, dass Henning Bürger als Interimstrainer die Mannschaft bis zur Winterpause betreuen soll, war Werner schon nicht mehr dabei.

Der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete FCC sucht nun nicht nur einen Trainer, sondern auch einen Sportdirektor. Im Idealfall treten beide ihr Amt spätestens Anfang Januar an. Groll gegen Werner soll es aber nicht geben, wie Geschäftsführer Chris Förster sagte: "Wir haben dem Wunsch Tobias Werners entsprochen, zumal er, als er nach Jena kam, in einer komplizierten Situation Verantwortung übernahm. Er hat sich dieser Herausforderung unter den gegebenen Rahmenbedingungen gestellt, wofür wir ihm danken."

Werner war acht Jahre lang für den FC Augsburg im Einsatz, bevor er zum Karriereende für den VfB Stuttgart und den 1. FC Nürnberg auflief. Nach seinem Rücktritt kehrte er 2019 als Mitarbeiter der Geschäftsstelle zum FC Augsburg zurück. Im Mai 2020 folgte der Wechsel nach Jena.

