FC Augsburg

16:30 Uhr

Von Flicks Umbruch profitiert auch FCA-Stürmer Mergim Berisha

Plus Mergim Berisha ist erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden. Der Stürmer des FC Augsburg gehört zu fünf Neulingen im Kader von Hansi Flick.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Am späten Donnerstagabend klingelte das Handy. Es war kurz vor 23 Uhr, als Stefan Reuter einen Anruf des Bundestrainers bekam. Hansi Flick teilte dem Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg zu später Stunde eine erfreuliche Nachricht mit: Einen Tag später, also am Freitagnachmittag, werde er erstmals Mergim Berisha in sein Aufgebot berufen. Flick wollte seinen ehemaligen Kollegen davon schon einmal in Kenntnis setzen. Der FCA hat also einen neuen Nationalspieler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

