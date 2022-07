Fußball

12.07.2022

Verhafteter Ex-FCA-Fußballer Caiuby muss im August erneut vor Gericht

Immer wieder Ärger mit der Justiz: Caiuby befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in Gablingen.

Plus Weil er im Augsburger Nachtleben gewalttätig gewesen sein soll, sitzt der frühere FCA-Star Caiuby im Gefängnis. Gegen ihn bestehen gleich zwei Haftbefehle. Der Eichstätter Trainer zeigt sich überrascht.

Von Jan Kandzora und Johannes Graf

Am Donnerstag wird Caiuby 34 Jahre alt. Eine rauschende Sause gibt es für den brasilianischen Profi-Fußballer wohl nicht, denn der frühere Publikumsliebling des FC Augsburg sitzt derzeit in Gablingen im Gefängnis: Er ist seit vergangenem Wochenende in Untersuchungshaft. Wann er wieder rauskommt, ist unklar.

