Welches Gesicht zeigt der VfB gegen Augsburg?

Plus Den Stuttgartern fehlten bei der hohen Niederlage in Dortmund Kompaktheit und Aggressivität. Laufleistung könnte der Universalschlüssel sein – auch gegen den FCA.

Sicher ist nur, dass der Klassenerhalt eine enge Kiste wird: Die Tage beim VfB Stuttgart sind nach wie vor turbulent, der Blick auf die Bundesliga-Tabelle sagt fast alles. Nach einem Drittel der Saison sind die Schwaben 16. – mit acht Punkten. Auch emotional steckt die Mannschaft nach einem Zwischenhoch wieder im Keller: Auf zwei emotionale Siege in der Liga und im DFB-Pokal mit zehn geschossenen Toren folgte das blutleere 0:5 bei Borussia Dortmund. Welches Gesicht zeigt der VfB im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg?