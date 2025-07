Warum Sandro Wagner auch mal geheim trainieren lässt

Als Sandro Wagner am Sonntagmorgen seinen Vorhang im Zimmer öffnete, empfing ihn eine graue Wand. Tief hingen die dunklen Wolken über Kollerschlag, leichter Regen fiel vom Himmel. Ein Wetter, das sich der Trainer des FC Augsburg für sein erstes Trainingslager mit dem Fußball-Bundesligisten nicht erhofft hatte. Entsprechend stand am Sonntagmorgen nur eine Einheit auf dem Rasen auf dem Programm. Am Nachmittag blieb die Mannschaft im Hotel und trainierte im Kraftraum – wenngleich die richtig dunklen Wolken verschwunden waren und sogar blaue Flecken am Himmel durchschimmerten.

