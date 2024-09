Jetzt App downloaden und Bundesliga-Tickets für den FCA gewinnen

Nach der Länderspielpause soll beim FC Augsburg alles besser werden als zuletzt beim schwachen 0:4 in Heidenheim. Mit dem stark veränderten Kader von Jess Thorup hoffen viele FCA-Fans nämlich auf deutlich mehr als den Klassenerhalt. Dafür muss beim nächsten Heimspiel des FC Augsburg am Sonntag, 15. September (20.30 Uhr), ein Sieg gegen den Aufsteiger FC St. Pauli her. FCA-Fans haben mit etwas Glück noch die Chance, kostenlos live in der WWK-Arena dabei zu sein: Die Augsburger Allgemeine verlost 2x3 Tickets für das Spiel.

FCA-Gewinnspiel: So einfach sichern Sie sich die Chance auf Tickets gegen St. Pauli

Schritt 1: Laden Sie sich die News-App der Augsburger Allgemeinen runter. Das geht für Android über diesen Link und für iOS über diesen Link.

Schritt 2: Öffnen Sie die App und wählen Sie im Menü (siehe Screenshot oben) den Reiter „Sport“ aus.

Schritt 3: Geben Sie im sich automatisch öffnenden Fenster Ihre E-Mail-Adresse an, erklären Sie sich mit den dort Teilnahmebedingungen einverstanden und schicken Sie das Formular ab.

Schritt 4: Wir benachrichtigen die Gewinnerin oder den Gewinner nach Ablauf des Gewinnspiels per Mail. (tril)