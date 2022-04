Nach Fehlentscheidung – man kann nie genug sprechen

Beim Spiel zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 hatten die Schiedsrichter in einer entscheidenden Szene Verständigungsprobleme. Warum es demnächst beim DFB die Projektgruppe "Kommunikation" geben wird.

Mit der Kommunikation ist das so eine Sache. Da gibt es ganz unterschiedliche Typen. Etwa den extrem Mitteilungsbedürftigen. Aus ihm sprudeln die Worte heraus. Andere hingegen sind lautstark wie ein wachsendes Salatblatt. Nur Daumenschrauben pressen Sätze aus ihnen heraus. Doch wissen wir aus Erfahrung: Man kann nie genug miteinander sprechen. Wie oft schon hat die „Nimm du ihn, ich hab ihn sicher“-Mentalität diplomatische Krisen in Großraumbüros ausgelöst.

In der modernen Welt stehen dem Berufstätigen schier endlose Kommunikationswege zur Verfügung. Teils wird gleichzeitig gechattet, gesimst, gepostet, gevikotet und getelkotet. Alles ist noch schnelllebiger geworden. Einst schickte der Absender eine Brieftaube, dank World Wide Web ist eine Nachricht aus Neusäß Sekunden später in Neuseeland. Der Fortschritt macht vor niemandem Halt, selbstverständlich auch nicht vor dem gehypten Profifußball. Einst genügten dem Unparteiischen eine Stoppuhr, eine Pfeife und zwei farbige Karten, um 22 Spieler anzuleiten. Heutzutage ist er moderner und umfangreicher ausgerüstet als ein Bundeswehrsoldat. Einzig von Gerätschaften zur Selbstverteidigung hat der Weltverband Fifa bislang Abstand genommen – wobei Freistoß- wie Pfefferspray benutzt werden könnte.

War der Akku leer? Marderbiss? Oder verhinderten menschliche Bedürfnisse die Kommunikation?

Dass der Unparteiische seine Arbeit nicht allein verrichtet, versteht sich von selbst. Projekte werden als Team erledigt. Ein Hauptschiedsrichter, ein vierter Offizieller, zwei Assistenten und ein Videoschiedsrichter (VAR) produzieren ein Gemeinschaftswerk. Könnte also passieren, dass beim Schiedsrichter zugleich der Arm piept, seine Uhr vibriert und jemand ihn per Knopf im Ohr vollquasselt. In der Partie zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05 hingegen: Stille. Auf sämtlichen Kanälen. Und das in einer entscheidenden Szene. Schiedsrichter Jöllenbeck pfiff einen Strafstoß, obwohl ihn VAR Stieler so leicht hätte vom Gegenteil überzeugen können.

War der Akku leer? Marderbiss? Oder ging Stieler schlicht menschlichen Bedürfnissen nach? Jedenfalls räumte nach Jöllenbeck auch der DFB den Fehler ein. Womöglich setzt der Verband demnächst eine Projektgruppe „Kommunikation“ ein, deren Mitglieder Verhaltensregeln erstellen. Punkt eins: Man kann nie genug miteinander sprechen.

