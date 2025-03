Halil Altintop kehrt zum FCA zurück

Halil Altintop kehrt nach Informationen unserer Redaktion zum FC Augsburg zurück. Der ehemalige Fußball-Profi ist nun eines von sechs Mitgliedern des Aufsichtsrates der FC Augsburg 1907 GmbH&Co.KGaA. In dieser Gesellschaft sind der Profi-Betrieb und die wichtigsten U-Mannschaften des Bundesligisten ausgegliedert.

Auch FCA-Präsident Markus Krapf ist nun im Aufsichtsrat

Turnusgemäß wird das Kontrollgremium alle vier Jahre durch die Gesellschafter der KGaA gewählt. Da gibt es zwei: den FCA e. V. und den Hauptgesellschafter: die Hofmann Investoren GmbH. Die GmbH hat als Hauptgesellschafter das Vorschlagsrecht für die Aufsichtsräte. Allerdings wurden im Gesellschafter-Vertrag im Juli 2024 einige wesentliche Veränderungen vorgenommen. Unter anderem auch im § 9, der den Aufsichtsrat regelt. Hier wurde die Anzahl der Mitglieder von vier auf sechs erhöht und erstmals festgeschrieben, dass der FCA e. V. das Recht auf einen Sitz im Aufsichtsrat hat. Den wird nach Informationen unserer Redaktion FCA-Präsident Markus Krapf einnehmen.

Halil Altintop ersetzt Jan-Ingwer Callsen-Bracker

Altintop ersetzt den 40-jährigen Jan-Ingwer Callsen-Bracker, der auf eigenen Wunsch ausscheidet. Der ehemalige FCA-Innenverteidiger leitet seit mehreren Jahren in der DFB-Akademie die Abteilung für neurozentriertes Training. Dass Callsen-Bracker nun sein Amt als Aufsichtsrat beim FCA nicht mehr weiter ausübt, wird man beim DFB sicher wohlwollend registrieren. Callsen-Bracker absolvierte von 2011 bis 2019 insgesamt 150 Pflichtspiele für den FCA. Im Dezember 2019 hatte ihn der damalige FCA-Chef und Investor Klaus Hofmann in den Aufsichtsrat der KGaA geholt.

Icon Vergrößern Jan-Ingwer Callsen-Bracker arbeitet als Trainer für neurozentriertes Training beim DFB. Foto: picture alliance/dpa Icon Schließen Schließen Jan-Ingwer Callsen-Bracker arbeitet als Trainer für neurozentriertes Training beim DFB. Foto: picture alliance/dpa

Halil Altintop war sportlicher Leiter des FC Bayern Campus

Jetzt setzt Hofmann auf die sportliche Expertise im Kontrollgremium von Altintop. Der 42-Jährige war zuletzt bis September sportlicher Leiter des FC Bayern Campus.

Icon Vergrößern Halil Altintop nach seinem Treffer in Bilbao. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Halil Altintop nach seinem Treffer in Bilbao. Foto: Klaus Rainer Krieger

Beim FCA stand der Mittelfeldspieler von 2013 bis 2017 bei insgesamt 128 Pflichtspielen auf dem Platz. In das Geschichts-Buch des FCA hat er sich am 17. September 2015 mit seinem Führungstreffer beim allerersten Europa-League-Spiel des FC Augsburg bei Athletic Bilbao eingetragen. Altintop lebt mit seiner Familie immer noch in Augsburg.

Zwei Blitzer-Vertreter im KGaA-Aufsichtsrat des FCA

Für die Hofmann-Investoren GmbH werden wie bisher Thilo Sautter (neuer Vorsitzender) und Stefan Frederking im Aufsichtsrat sitzen. Hinzu kommen mit Johannes Ruppert und Scott Krase zwei Vertreter der Boldt Football Holdings (des amerikanischen Investors David Blitzers), die 2021 in die Hofmann Investoren GmbH eingestiegen ist.