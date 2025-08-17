Jetzt live: Sandro Wagner und der FCA starten in Halle in die neue Saison

Die Zeit des Testens und Probierens ist vorbei. Für den FC Augsburg und dessen Trainer Sandro Wagner beginnt mit dem DFB-Pokalspiel beim Halleschen FC (Sonntag, 18 Uhr/Sky) die Wettbewerbssaison. Wagner freute sich vor der Partie beim Regionalligisten auf ein Wochenende, „wo es ein bisschen knallt“. Der 37-Jährige überließ nichts dem Zufall, hat sich mit dem viertklassigen Klub wie mit jedem anderen Gegner auseinandergesetzt. „Wir wissen sehr viel über den Gegner“, erklärte er auf der Pressekonferenz am Freitag.

Im Pokal sieht der FCA das Potenzial, sich mit wenigen Spielen Geld, Renommee und im besten Fall sogar eine Europapokal-Teilnahme zu sichern. Wagner verweist auf die Historie der Augsburger in diesem Wettbewerb. Sehr oft sei der FCA in der ersten oder zweiten Runde ausgeschieden. „Wir wollen aufzeigen, wie viel drin sein kann im Pokal. Wie man mit wenigen Spielen viel erreichen kann.“

FCA-Trainer Sandro Wagner bietet sein bestes Personal auf

Der ehemalige Trainer Jess Thorup musste sich nach dem Viertelfinalaus gegen den VfB Stuttgart Kritik gefallen lassen. Gegen den späteren Pokalsieger hatte der FCA einen mutlosen Auftritt hingelegt. Die Augsburger Verantwortlichen waren überzeugt gewesen, in dieser Pokalsaison wäre mehr drin gewesen. Nach der verpatzten Generalprobe gegen Sunderland AFC hatte Wagner deutlich gesagt: „Wir müssen eine Runde weiterkommen.“

Entsprechend ist für den FCA-Coach die Zeit des Experimentierens endgültig vorbei. Wagner wird in Halle sein bestes Personal aufbieten. Im Tor bedeutet dies, dass Finn Dahmen fortan spielen wird. Wagner hat sich festgelegt. Verzichtet darauf, Ersatztorhüter Nediljko Labrovic Spielpraxis zu verschaffen. Auf dem Platz stehen wird zudem Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der sich gegen Sunderland die rechte Hand gebrochen hatte. Mit einer Spezialschiene kann der Niederländer auflaufen.

Steve Mounié steht in der Startelf

Neben Gouwleeuw bilden Chrislain Matsima (rechts) und Keven Schlotterbeck (links) die Innenverteidigung, flankiert von Marius Wolf (rechts) und Dimitrios Giannoulis (links). Im Mittelfeldzentrum sollen Han-Noah Massengo und Kristijan Jakic einerseits für defensive Stabilität sorgen, zugleich sollen sie den eigenen Spielaufbau antreiben. In Abwesenheit von Alexis Claude-Maurice setzt Wagner auf das Eigengewächs Mert Kömür.

Eine Überraschung ist Steve Mounié. Der Offensivspieler hat sich in der Vorbereitung in den Fokus gespielt und jüngst gegen Pisa SC (2:2) beide Treffer erzielt. Im Angriff unterstützt er als Sturmpartner Phillip Tietz, der in der Generalprobe gegen Sunderland AFC einen Strafstoß verschossen hatte.

Das ist die Startelf des FC Augsburg

FC Augsburg: Dahmen - Matsima, Gouweleeuw, Schlotterbeck - Wolf, Massengo, Jakic, Giannoulis - Kömür - Mounié, Tietz

Ersatzbank: Labrović, Pedersen, Essende, Maier, Zesiger, Fellhauer, Saad, Dong, Banks