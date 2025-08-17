Hallescher FC - FC Augsburg heute live im TV und Stream: Termin und Übertragung des DFB-Pokals 25/26

64 Mannschaften, 6 K.-o.-Runden und insgesamt 63 Matches. Vom 15. August 2025 bis zum 23. Mai 2025 findet die 83. Auflage des DFB-Pokals statt. In diesem Turnier kann so mancher Amateurverein aus der Regionalliga auf einen Spitzenklub der Bundesliga treffen und sogleich zeigen, dass im Fußball noch Überraschungen möglich sind. Dabei verfolgen alle Teams ein gemeinsames Ziel: das große Finale am 23. Mai 2026 im Berliner Olympiastadion. Dem Sieger winken nämlich nicht nur die Trophäe und ein Preisgeld in Millionenhöhe, sondern auch die Teilnahme an der Europa League.

In diesem Jahr ist auch der Hallesche Fußballclub dabei. Der Verein aus Sachsen-Anhalt spielt aktuell in der Regionalliga Nordost. Für die Mannschaft von Trainer Robert Schröder hat die neue Saison bereits vor dem Start des DFB-Pokals begonnen, sodass sich die Spieler des HFC schon etwas einspielen können. Die Qualifikation für das Turnier gelang dem HFC durch den Gewinn des Landespokals Sachsen-Anhalt.

In diesem Jahr ist der FC Augsburg ihr Gegner. Der bayerische Verein spielt auch in der kommenden Saison in der Ersten Bundesliga. In der letzten Saison belegten die Augsburger mit insgesamt 43 Punkten Platz 12 der Tabelle. Das Jahr 2025 brachte jedoch eine große Neuerung für den Verein. Im Juli wurde Trainer Jess Thorup durch den neuen Cheftrainer Sandro Wagner ersetzt, der den FCA nun ins Turnier begleitet.

Wann findet die Partie zwischen Halle und Augsburg statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen finden Sie hier.

Hallescher FC - FC Augsburg heute im DFB-Pokal 25/26: Termin und Anstoß

Laut Spielplan findet die Partie Halle gegen Augsburg in der ersten Runde des DFB-Pokals am 17. August 2025 statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 18 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion in Halle. Die Arena hat Kapazitäten für etwas mehr als 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

HFC gegen FCA live im TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 25/26

In der DFB-Pokal-Saison 2025/26 halten Sky, ARD und ZDF die Übertragungsrechte. Sky übernimmt dabei den Löwenanteil und zeigt alle 63 Spiele live. ARD und ZDF übertragen insgesamt 15 ausgewählte Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen, darunter das Finale sowie beide Halbfinalspiele. Wer sämtliche Partien der Pokalrunde live sehen möchte, kommt daher um ein kostenpflichtiges Sky-Abo nicht herum. Dieses ist aktuell ab 25 Euro pro Monat erhältlich. Auch das Spiel zwischen Halle und Augsburg wird ausschließlich bei Sky oder über den Streamingdienst WOW ausgestrahlt.

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zum Match noch einmal im Überblick:

Spiel: Hallescher FC vs. FC Augsburg (DFB-Pokal 2025/26, 1. Runde)

Datum: Sonntag, 17. August 2025

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Leuna-Chemie-Stadion, Halle

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky/WOW

Halle vs. Augsburg im DFB-Pokal 25/26: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de standen sich der Hallesche FC und der FC Augsburg noch nicht einmal auf dem Rasen gegenüber. Ein weiterer Faktor zur Bestimmung der Favoritenrolle ist jedoch der Kaderwert. Dieser zeigt, der HFC ist aktuell etwa 2,95 Millionen Euro wert und der FCA mit circa 124,23 Millionen Euro deutlich mehr. Zieht man diese Werte und die aktuelle Liga der Vereine zu Rate, wird das Team aus Augsburg wohl als Favorit ins Match gehen.