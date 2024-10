Hansa Rostock hat Interesse: FCA II könnte Erfolgstrainer Tobias Strobl verlieren

Lob für die Schwaben, Punkte für den FC Bayern. Am Ende war das 3:0 in der Fußball-Regionalliga Bayern für die Münchner ein deutliches Resultat, wobei die Partie über weite Strecken ausgeglichen verlief. Deutlich mit 2:6 unter die Räder kam der FC Augsburg II zu Hause gegen den neuen Herbstmeister FC Schweinfurt 05.

Hansa Rostock hat Interesse an FCA II-Coach Tobias Strobl

FC Augsburg II Allerdings, die Reserve des Bundesligisten beschäftigt derzeit ein anderes Thema. Möglich nämlich, dass der FCA seine Trainerbank neu besetzen muss. Nach Informationen unserer Zeitung soll Tobias Strobl, dem Coach der Augsburger, ein Angebot von Hansa Rostock vorliegen. Der Zweitligaabsteiger, in der dritten Liga derzeit auf Platz 15 notiert, trennte sich in der vergangenen Woche von seinem Trainer Hollerbach und sucht einen Nachfolger. Strobl wollte sich zu diesem Thema am Wochenende nicht äußern. Bei der Hansa-Kogge soll der ambitionierte Fußball-Lehrer ein heißer Kandidat sein. Unzufrieden war der Coach am vergangenen Freitagabend mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Er sagte: „Wir haben gegen ein Topteam verdient 2:6 verloren. Die Höhe kam zustande, weil wir sehr naiv waren. Deswegen war das eine verdiente Niederlage, gegen – meiner Meinung nach – die beste Mannschaft der Regionalliga Bayern.“ Die Partie gegen die Schnüdel begann für die Gastgeber äußerst unglücklich, denn nach dem Foul eines Gästeakteurs wurde mit Moritz Kaube ein Leistungsträger bereits nach einer Minute schwer verletzt. Diagnose: Verdacht auf Kreuzbandriss. Am kommenden Samstag (14 Uhr) empfängt der FCA die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth.

FC Augsburg II: Jäger - Bell, Katic, Banks, Taseski - Kücüksahin - Kaube (4. Lindermeir/63. Kresin), Hofgärtner, Cabrera - Okugawa, Müller (78. Ehrllich) - Tore: 0:1 Langhans (29.), 1:1 Müller (32.), 2:1 Müller (35.), 2:2 Dellinger (39.), 2:3 Endres (48.), 2:4 Dellinger (51.), 2:5 Thomann (90+1), 2:6 Bozesan (90+3) - Schiedsrichter:Dinger - Zuschauer: 543

TSV Schwaben Augsburg Komplimente bringen keine Punkte. Diese bittere Erfahrung musste der TSV Schwaben Augsburg nach der 0:3-Schlappe beim FC Bayern II machen. Denn die Augsburger gaben im Grünwalder Stadion über weite Strecken der Partie einen ebenbürtigen Kontrahenten ab. Der verletzte Schwaben-Spielertrainer Matthias Ostrzolek nach der Partie: „Am Ende sieht das Ergebnis deutlicher aus, als es der Spielverlauf war. In der einen oder anderen Situation hat uns einfach das Glück gefehlt. Bayern hat das Spiel dank der besseren Effizienz und der individuellen Klasse gewonnen.“ Ähnlich sahen es auch Sportchef Max Wuschek und sportlicher Leiter Benedikt Schmoll. „Wir brauchen wieder dringend Punkte“, fordert das Duo nach drei Niederlagen in Folge. Zum Rückrundenstart gastieren die Schwabenritter am Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Aschaffenburg.

TSV Schwaben: Sander - Della Schiava (74. Öztürk), Krug, Herzig, Ruisinger - Greisel - Heiß (83. FacklerStamm), Ramser, Kurz (62. Gail), - Diowo (62. Achatz), Keereesom (74. Greppmeir) -Tore:1:0 Rovere (14.),) 2:0 Ibrahimovic (80-), 3:0 Dell‘Erba (90.) - Schiedsrichterin: Davina Lutz - Zuschauer: 712