Nach Hodenkrebs: Ex-FCA-Spieler Marco Richter ist wieder im Training

Gute Nachrichten von Marco Richter: Der Ex-FCA-Profi ist knapp zwei Monate nach seiner Hodenkrebs-Operation wieder im Mannschaftstraining bei Hertha BSC Berlin.

Großes Glück im Unglück hatte ganz offensichtlich Ex-FCA-Spieler Marco Richter: Der 24-Jährige, bei dem Mitte Juni Hodenkrebs diagnostiziert wurde, steht vor seinem Comeback beim kriselnden Bundesligisten. Wie der Verein mitteilte,, hat Richter nun erstmals seit seiner Hodenkrebs-Operation wieder am Mannschaftstraining von Hertha BSC teilgenommen.

Der 24-Jährige betrat am Dienstag gemeinsam mit seinem Teamkollegen Maximilian Mittelstädt den Trainingsplatz. Vor dem Trainingslager der Hertha Mitte Juni war bei Richter ein Hodentumor entdeckt worden, der eine Operation erforderlich machte.

Marco Richter brauchte keine Chemotherapie

Anders als Timo Baumgartl (1. FC Union Berlin) und Sébastien Haller (Borussia Dortmund) musste sich Richter keiner Chemotherapie wegen der Krebserkrankung unterziehen. Der 24-Jährige hatte bereits Anfang August das individuelle Training wieder aufgenommen. Richter, der aus Ried (Kreis Aichach-Friedberg) stammt, kickte von 2011 bis 2021 beim FC Augsburg und wechselte im Sommer vergangenen Jahres zum Hauptstadtklub.

Neuzugang Jean-Paul Boëtius nahm am Dienstag erstmals am Mannschaftstraining teil. Seine Verpflichtung hatte die Hertha am Montag verkündet. (dpa)

