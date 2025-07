Live-Ticker: Verfolgen Sie die Vorstellung von Sandro Wagner als FCA-Trainer

Es ist die spannendste Personalie seit langer Zeit beim FC Augsburg: Sandro Wagner tritt seine Stelle als FCA-Coach an. In einer Pressekonferenz ab 11 Uhr wird der 37-Jährige der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

FCA-Trainingsauftakt mit Sandro Wagner im Live-Ticker

Für Wagner ist es die erste Stelle als Cheftrainer einer Profimannschaft. Bislang hatte der 37-Jährige Erfahrungen als Co-Trainer der Nationalmannschaft (September 2023 bis Juni 2025), Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft (Juli bis September 2023) und als Chefcoach des damaligen Regionalligisten Unterhaching (Juli 2021 bis Juni 2023) gesammelt. Seitdem Wagner bekannt gab, das DFB-Team nach dem Ende der Nations League verlassen zu wollen, war das Interesse am ehemaligen Stürmer groß. Interesse sollen unter anderem auch der VfL Wolfsburg und RB Leipzig gehabt haben - doch Wagner entschied sich etwas überraschend für den FC Augsburg. Beim DFB trauern die Spieler Wagner durchaus hinterher.

Sportdirektor Benjamin Weber steigt Ende Juli beim FCA ein

Der FC Augsburg hatte bekanntlich ebenfalls etwas überraschend seinen Trainer Jess Thorup samt Sportdirektor Marinko Jurendic nach dem Ende der Saison vor die Tür gesetzt und war deswegen auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Der war mit Wagner schnell gefunden - und auch sonst gibt es neue Gesichter, an die man sich in Augsburg noch gewöhnen muss. Vom SC Paderborn kommt Benjamin Weber als Sportdirektor. Der 42-Jährige steigt vor dem Trainingslager (26. Juli bis 2. August) ein.

Ihm zur Seite stehen wird Marc Lettau, der zuvor beim VfL Bochum angestellt war. Er wird in Augsburg als Kaderplaner arbeiten. Ex-Trainer Manuel Baum soll als Leiter Entwicklung und Fußballinnovation neue Ideen beim FCA einbringen. Julian Baumgartlinger schließlich soll sich als Koordinator der Lizenzspielerabteilung um die Betreuung des Kaders und der verliehenen Spieler kümmern. Der Ex-Profi, in der Saison 2022/23 beim FCA unter Vertrag, ist eine interessante Personalie: Er absolvierte wie auch Simon Rolfes (Bayer Leverkusen) oder Sebastian Kehl (Borussia Dortmund) das Management-Programm der Uefa.

Am Samstag steht für Sandro Wagner das erste Spiel als FCA-Coach an

Nun liegt der Fokus aber erst einmal auf Sandro Wagner. Für den Coach, der für viele die heißeste Aktie auf dem Trainermarkt ist, gibt es mehrere Zielsetzungen: Neben attraktiverem Fußball soll er die Jugend fördern, die in Augsburg derzeit vor allem von Mert Kömür und Noahkai Banks verkörpert wird. Passenderweise haben beide ihre Verträge erst kürzlich verlängert, war für manchen Beobachter ein untrügliches Zeichen des „Wagner-Faktors“ ist. Das erste Spiel steht für Wagner schon am Samstag an: Beim TSV Gersthofen fängt für ihn am Samstag die Zeit als FCA-Coach an. Es ist kein schlechtes Omen: Bundestrainer Julian Nagelsmann startete seine Karriere als Scout des damaligen FCA II-Trainers Thomas Tuchel ebenfalls mit einer Spielbeobachtung des TSV Gersthofen. Eine Saison lang lief zudem FCA-Geschäftsführer Michael Ströll als Spieler des Klubs auf, in der Saison 2008/09.