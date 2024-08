FCA holt Ex-Spieler Imre Szabics ins Trainerteam

Der FC Augsburg holt einen alten Bekannten zurück ins Boot - besser gesagt, ins Trainerteam: Wie der Bundesligist bekannt gab, wird Imre Szabics künftig als Co-Trainer beim FCA arbeiten. Der 43-Jährige stand zwischen 2007 und 2010 drei Jahre beim damaligen Zweitligisten FC unter Vertrag. Szabics war damals vom FSV Mainz 05 nach Augsburg gekommen und war in 58 Pflichtspielen auf jeweils neun Tore und Vorlagen gekommen.

Es ist aber nicht die einzige Verbindung, die der ehemalige ungarische Nationalspieler (36 Länderspiele, 13 Tore) zum FC Augsburg hat: Von Juli bis Dezember 2022 stand Szabics beim FC Zürich unter Vertrag - zuerst als Co-Trainer, dann als Coach der U21. Die sportlichen Geschicke des Schweizer Klubs hatte bis Sommer 2023 bekanntlich der heutige FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic verantwortet.

Für Szabics ist es gewissermaßen ein doppeltes Wiedersehen. In der Bekanntgabe des FC Augsburg sagte er dazu: „Ich habe den FCA immer sehr interessiert verfolgt und bewundere, was hier entstanden ist. Daher ist es großartig, jetzt wieder ein Teil des Klubs zu sein. Der Austausch mit den Verantwortlichen um Michael Ströll, Marinko Jurendic und Jess Thorup war sehr gut, so dass ich mich nun sehr auf die Zusammenarbeit im Trainerteam freue.“ Szabics hat beim FC Augsburg einen Zwei-Jahresvertrag bis 2026 unterschrieben.

Sportdirektor Marinko Jurendic sagt zu der Verpflichtung: „Wir freuen uns, dass wir mit Imre Szabics einen ehemaligen Profi auf höchstem Niveau für den FCA gewinnen konnten, der unser aktuelles Trainerteam komplettiert. Neben der Spielererfahrung bringt Imre langjährige Expertise als Co-Trainer im Klubfußball und beim Nationalteam in unseren Staff. Darüber hinaus besitzt er durch seine Arbeit im Nachwuchs und als Chefscout einen sehr guten Blick für die Entwicklung von jungen Kaderspielern und Nachwuchstalenten. Mit der Verpflichtung von Imre Szabics wollen wir den eingeschlagenen Weg der Förderung junger Nachwuchstalente weiter gezielt vorantreiben.“

Jonas Scheuermann hatte den FCA für Brighton verlassen

Die Neubesetzung des Postens war nötig geworden, weil der bisherige Co-Trainer Jonas Scheuermann sich in die englische Premier League zu Brighton & Hove Albion verabschiedet hatte. Dort arbeitet er nun mit dem ehemaligen Trainer des FC St. Pauli. Fabian Hürzeler, zusammen.

Szabics war als Spieler vor allem durch seine Zeit beim VfB Stuttgart bekannt geworden. Für die Schwaben spielte er zwischen 2003 und 2005, traf unter anderem beim legendären Sieg des VfB gegen Manchester United. Im Anschluss daran ging es für ihn über Köln und Mainz nach Augsburg. Im Anschluss an seine Zeit in Augsburg ging es zu Sturm Graz, wo er seine aktive Karriere 2013 beendete. In Graz arbeitete er danach zunächst als Chefscout und später auch als Co-Trainer. Außerdem sammelte er bei der ungarischen sowie der österreichischen Nationalmannschaft Erfahrung als Assistenztrainer.