Ex-FCA-Spieler Danso: "Wir wollten das komplett anders lösen"

Plus Beim FC Augsburg gab es damals böses Blut. Jetzt wurde er ins Team der Saison gewählt und steuert auf EM-Kurs: RC Lens Innenverteidiger Kevin Danso im Interview.

Von Robert Götz

Hallo Herr Danso, eine lange Saison ist für Sie jetzt mit dem EM-Qualifikationsspiel mit Österreich gegen Schweden zu Ende gegangen. Freuen Sie sich auf die Pause?



Kevin Danso: Ja. Ich habe jetzt bis 12. Juli frei. Es geht erst einmal in die Heimat meiner Eltern nach Ghana und dann werde ich vor dem Trainingsstart schon mit meinem Athletik-Trainer individuell arbeiten und mich vorbereiten.

Es war für den Verein und für Sie persönlich eine phänomenale Saison. Mit dem RC Lens qualifizierten sie sich hinter PSG Paris als Zweiter in der französischen Ligue 1 direkt für die Champions League. Sie persönlich wurden von der Spieler-Vereinigung in das Team der Saison gewählt. Wie können Sie sich das alles erklären?



Danso: Die Vereinsverantwortlichen und wir Spieler wussten schon, dass wir eine gute Mannschaft haben. Wir haben das schon in der Saison 21/22 bewiesen, als wir lange Zweiter waren, ehe wir noch auf Platz sieben zurückgefallen sind. In dieser Saison haben wir es hinbekommen, die entscheidenden Spiele zu gewinnen oder nicht zu verlieren.

