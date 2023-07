FCA-Nachwuchschef Claus Schromm: "Unsere Ausbildung ist einfach gut"

Plus Claus Schromm leitet als Cheftrainer den sportlichen Bereich des FCA-Nachwuchsleistungszentrums. Ein Gespräch über Entwicklungen im DFB und die Zusammenarbeit mit dem neuen Sportdirektor.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) steckt mit seinen Männern in der Krise. Was läuft momentan im Nachwuchs schief?

Claus Schromm: Das ist ein abendfüllendes, breit gefächertes und sehr komplexes Thema. Wir müssen einen Weg finden, wie wir unsere Juniorenspieler schneller an den Seniorenfußball gewöhnen und sie dort integrieren.