Freiburg-Sportdirektor Hartenbach: "Viele Spieler, die unter dem Radar fliegen"

Plus Klemens Hartenbach ist seit über 20 Jahren beim SC Freiburg für das Scouting zuständig. Vor dem Gastspiel beim FCA erklärt er, wie man Talente sucht, findet und fördert.

Hallo Herr Hartenbach, haben Sie beim SC Freiburg am vergangenen Mittwoch eine Flasche Sekt geöffnet?