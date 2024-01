Interview

vor 37 Min.

Geschäftsführer Michael Ströll: "Der FCA ist wieder in"

Plus Am Samstag geht es für den FC Augsburg in der Bundesliga weiter. FCA-Geschäftsführer Michael Ströll über die Transferzwänge und über sein Alleinstellungsmerkmal im Klub.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Am Samstag spielt der FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen zum Abschluss der Vorrunde. Sind Sie überrascht, dass da nach 16 Spieltagen der Tabellenführer in die WWK-Arena kommt?



Michael Ströll: Wenn man die vergangenen zehn Jahre ansieht, ist es sicher etwas überraschend, dass nicht Bayern München oben steht. Aber Leverkusen hat in den letzten Monaten einen sehr guten Job gemacht.

Der FCA ist Elfter mit sechs Punkten Rückstand auf Platz sechs und acht Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Sind Sie damit zufrieden?



Ströll: Der Klassenerhalt hat erste Priorität. Wir haben, seit Jess Thorup im Amt ist, eine sehr gute Entwicklung genommen. Es gab nach dem Trainerwechsel zwei Ziele: Den Turnaround schaffen und die DNA des FCA wieder auf den Platz bringen. Punkt eins ist uns mit 1,44 Punkten im Schnitt mehr als gelungen und auch bei Punkt zwei sind wir auf einem guten Weg. Das zeigt sich auch am Zuschauerzuspruch. Der FCA ist wieder in. Wir werden gegen Leverkusen zum zwölften Mal bei den letzten 15 Heimspielen im Heimbereich ausverkauft sein. Wenn wir das so fortführen, bin ich hochzufrieden mit der Entwicklung. Aber unser Auftaktprogramm ist sehr anspruchsvoll mit den drei Top-Teams Leverkusen, Bayern und Leipzig zu Hause. Die Bundesliga ist für uns kein Sprint über die nächsten vier, fünf Spiele, sondern ein Marathon. Wir wollen Richtung Saisonende frühzeitig den Klassenerhalt sichern. Das steht über allem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen