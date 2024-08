Irvin Cardona verlässt den FCA

Am Ende der vergangenen Saison erlebte Irvin Cardona emotionale Momente. Mit dem französischen Traditionsklub AS St. Etienne schaffte der Offensivspieler die Rückkehr in die erste Liga, unter anderem traf er in den entscheidenden Relegationsspielen um den Aufstieg. Cardona war allerdings nur ausgeliehen, Stammverein ist der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga. In den sozialen Netzen verabschiedete er sich wehmütig. Er bedankte sich bei den Fans für „außergewöhnliche sechs Monate“ und eine „unglaubliche Saison“. „Wir haben von Anfang bis Ende gekämpft und ich habe dank Euch, diesem unglaublichen Publikum, jeden Moment genossen. Ich werde diese Zeit in wunderbarer Erinnerung behalten.“

Zurück in Augsburg hatte sich seine Situation allerdings nicht verändert. Zwar machte sich Sportdirektor Marinko Jurendic von allen Leihspielern während der ersten Wochen der Vorbereitung ein Bild von seinem Personal, doch Cardona sollte in den Planungen von Trainer Jess Thorup weiterhin keine Rolle spielen. Kurzfristig ist die Zukunft von Cardona, der am Donnerstag seinen 27. Geburtstag feierte, nun geklärt. Der Franzose, in Nimes geboren, wird kein weiteres Mal in seine Heimat gehen, sondern in den Süden, in eine der schönsten Städte Europas. Cardona wird für eine Saison zu Espanyol Barcelona verliehen. Zu den Rahmenbedingungen machten die Klubs keine Angaben, nach Informationen unserer Redaktion soll die Leihgebühr allerdings knapp 500.000 Euro betragen. Eine Kaufoption besitzt Barcelona nicht.

Zu der Leihe sagte Jurendic: „ Im Verlauf der Vorbereitung hat sich gezeigt, dass die Aussicht auf Spielzeit beim FCA weiterhin wohl gering sein wird. Mit der nochmaligen Leihe bietet sich eine sehr gute Möglichkeit, regelmäßige Spielzeit bei einem Klub in einer Top-Liga zu erhalten. Wir wünschen Irvin, dass auch diese Leihe erfolgreich verläuft und er sich nun auf höchstem Top-5-Niveau und in einer interessanten Liga weiterentwickeln kann.“

Auch Cardona selbst blickt in einer Mitteilung des FCA positiv auf den Wechsel nach Barcelona. Er wird dort folgendermaßen zitiert: „Auch ich bin überzeugt, dass ein Wechsel nach Spanien in die erste Liga zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere genau der richtige Schritt ist. Ich hatte in Saint-Étienne eine erfolgreiche Zeit, in der ich viel gespielt habe. Genau das erhoffe ich mir nun auch von der Leihe zu Espanyol Barcelona.“

Irvin Cardona hat für den FC Augsburg ein Tor erzielt

Dass der Aufstiegsheld nicht bei St. Etienne bleiben konnte, soll mit dessen Gehalt zusammenhängen. Die Franzosen konnten sich wohl dessen Bezüge nicht leisten. Cardona war im Januar 2023 von Stade Brest zum FC Augsburg gewechselt und unterschrieb dort einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2027. In der Bundesliga konnte er sich allerdings bislang nicht durchsetzen (13 Einwechslungen/1 Tor). Erschwerend kommt aktuell hinzu, dass Cardona seine Stärken auf den offensiven Flügeln ausspielen kann, im Thorupschen System mit einer Mittelfeldraute diese Position aber nicht vorgesehen ist.