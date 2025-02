Option greift: Vertrag mit FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist verlängert

Eine Konstante bleibt dem FC Augsburg erhalten: Wie der Verein mitteilte, ist der Vertrag von Kapitän Jeffrey Gouweleeuw um ein weiteres Jahr verlängert worden. Damit wird der 33-Jährige in sein zehntes Jahr in Augsburg gehen. Dass sich der zum Saisonende auslaufende Kontrakt verlängert, ist einer Klausel zu verdanken: Durch seine Anzahl an Einsätzen - 21 sind es aktuell in der Liga, vier im Pokal – greift die Option auf ein weiteres Jahr.

Gouweleeuw, der im Januar 2016 vom AZ Alkmaar nach Augsburg gekommen war, wird in der Stellungnahme des Vereins wie folgt zitiert: „Ich habe immer betont, wie wohl ich mich zusammen mit meiner Familie in Augsburg fühle. Daher freue ich mich riesig, dass ich über die Saison hinaus das FCA-Trikot tragen und in meine zehnte Saison in Augsburg gehen kann. Es kommt heutzutage nicht mehr so oft vor, dass ein Spieler so lange ohne Unterbrechung bei einem Verein ist. Für mich ist es etwas Besonderes und es macht mich wirklich stolz.“ Gouweleeuw ist vierfacher Vater, seine Kinder sind in Augsburg auf die Welt gekommen.

FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bleibt bis 2026

Für FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic ist der Niederländer ein wichtiger Baustein innerhalb des FCA-Kaders: „Jeff ist auch in der aktuellen Saison eine Konstante in unserem Team und geht als Kapitän mit Leistung voran. Mit seiner Art und Weise hat er sich in den vergangenen Jahren zu einem verdienten Spieler beim FCA entwickelt. Wir freuen uns, dass Jeff weiterhin beim FCA bleibt und auch in der nächsten Saison als Führungsspieler auf und neben dem Platz agieren wird.“ Gouweleeuw absolvierte bisher insgesamt 260 Pflichtspiele für den FCA und stand in 246 Bundesliga-Begegnungen sowie 14 DFB-Pokalspielen auf dem Platz.

Während seiner Zeit in Augsburg war Gouweleeuw fast immer Stammspieler – nur mit einer Ausnahme. Vor der Spielzeit 2023/24 setzte ihn der damalige Trainer Enrico Maaßen ab. Der damalige Sportdirektor Stefan Reuter bot den Niederländer zum Verkauf an, ein Abschied stand im Raum. Am Ende kämpfte sich der „Abwehr-Jeff“ zurück ins Team – und holte sich nach dem Abschied von Ermedin Demirovic auch die Kapitänsbinde zurück.