Voting beendet: Jeffrey Gouweleeuw ist der FCA-Spieler des Jahres 2024

Hinter Jeffrey Gouweleeuw liegen bewegte Zeiten: Vor der vergangenen Saison wurde der Niederländer als Kapitän des FC Augsburg abgesetzt, der Verein wollte sich von ihm trennen. Der 33-Jährige blieb, setzte sich sportlich durch – und holte sich im Sommer die Kapitänsbinde zurück, nachdem der vorherige Amtsinhaber Ermedin Demirovic nach Stuttgart gewechselt war. Bei einer Online-Abstimmung unserer User erhielt der „Abwehr-Jeff“ nun die nächste Auszeichnung: In unserem Voting zum FCA-Spieler des Jahres setzte sich Gouweleeuw klar durch, errang 25 Prozent der Stimmen.

Damit liegt er vor seinem Nachfolger und Vorgänger als Spielführer, besagtem Demirovic. Der bosnische Nationalspieler, der für die vereinsinterne Rekordsumme von 21 Millionen Euro zum VfB wechselte, erhielt 19 Prozent der Stimmen. Auf Rang drei folgt ein weiterer Stürmer, Phillip Tietz (zwölf Prozent).

Icon Galerie 19 Bilder Hinter dem FC Augsburg liegt ein bewegtes Jahr, mal wieder. Wer ist der Spieler, der am meisten beeindruckt hat? Jetzt abstimmen.

Am 2. Januar steht der Trainingsauftakt beim FC Augsburg an

Gelegenheit, sich von seinen Mitspielern beglückwünschen zu lassen, gibt es für Gouweleeuw alsbald: Bereits am Donnerstag, 2. Januar, steht der FCA-Trainingsauftakt an. Trainer Jess Thorup hat für den Nachmittag eine öffentliche Einheit angesetzt. Am Montag, 6. Januar, steht ein nicht-öffentliches Testspiel bei der TSG Hoffenheim an. Es ist das einzige Vorbereitungsspiel in der kurzen Winterpause. Schon am Sonntag, 12. Januar (17.30 Uhr) steht das erste Ligaspiel an, Gegner ist der VfB Stuttgart mit Ermedin Demirovic.