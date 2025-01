Warum Trainer Thorup als Moderator gefragt ist

Lange genug ist Jess Thorup, 54, Teil dieses Geschäfts. Weiß also, wie er diese Frage am besten beantwortet. Etwas sagen, ohne etwas zu verraten. Obendrein ist die Frage derzeit erwartbar - wenige Tage vor Ende der Winter-Transferperiode. Ob er damit rechnet, dass sich sein Kader noch verändert? Thorup muss nicht lange überlegen, routiniert retourniert er. Schnell könne vieles passieren, erklärt der Trainer des FC Augsburg. „Deswegen möchte ich nicht sagen, dass nichts mehr passiert.“ Er sehe „hohes Potenzial“ in seinem Kader. „Aber wenn es etwas gibt, was uns helfen kann, dann sind wir bereit dafür.“

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis