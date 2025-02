Kaum da, schon verletzt: Mergim Berisha fehlt dem FCA wochenlang

Rund 4000 Fans werden den FC Augsburg zum DFB-Pokal-Viertelfinale beim VfB Stuttgart begleiten (Dienstag, 20.45 Uhr/ARD). Bislang zum letzten Mal stand der FCA vor sechs Jahren unter den letzten acht Teilnehmern. Damals unterlag er in der Verlängerung RB Leipzig mit 1:2. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup fährt mit Selbstvertrauen nach Stuttgart. Seit vier Spielen ist der FCA ungeschlagen, wenngleich jüngst gegen den FC St. Pauli lediglich ein spätes 1:1 gelang. Thorup verbreitet vor dem K.-o.-Spiel nicht nur gute Nachrichten. Rückkehrer Mergim Berisha hat sich verletzt und wird wochenlang fehlen. Das sagt Thorup...

...zum DFB-Pokalspiel beim VfB Stuttgart:

Wir sind jetzt viermal in Folge ungeschlagen, das bedeutet viel Selbstvertrauen. Der DFB-Pokal ist ein anderer Wettbewerb. Wir machen jetzt in der Bundesliga ein paar Tage Pause und freuen uns auf einen spannenden Pokalabend. Wir haben die Chance, ins Halbfinale einzuziehen, das ist etwas Besonderes. Unser Ziel ist es weiterzukommen, dafür werden wir alles geben. Und so gehen wir das Spiel an.

...zum Ausfall von Mergim Berisha, den der FCA vor wenigen Tagen von der TSG Hoffenheim zurückgeholt hat:

Wir haben von Mergim Berisha aktuelle Bilder. Er hat sich leider am rechten Oberschenkel verletzt und fällt wegen einer Muskelverletzung ein paar Wochen aus. Wir müssen schauen, wie es weitergeht. Das ist klar: Das ist brutal schade. Er kam hierher, er hat gebrannt und wollte sich zeigen.

...zum Kader für das Spiel in Stuttgart:

Cédric Zesiger ist zurück im Kader und hat alles mitgemacht. Henri Koudossou (muskuläre Probleme, d. R.) war ganz nah dran. Wir hoffen, dass er in den nächsten Tagen am Mannschaftstraining teilnehmen kann. Die Spieler, die zuletzt reingekommen sind, haben das sehr gut gemacht. Das ist die Überlegung: Soll ich jemanden von Anfang an spielen lassen oder brauche ich ihn während des Spiels als Einwechselspieler? Noakhai Banks ist fünfmal zum Einsatz gekommen und hat das sehr gut gemacht. Ich schaue nicht auf das Eigentor, das kann passieren. Ich habe ihn gegen St. Pauli ausgewechselt, weil ich einen zweiten Stürmer brauchte.

...zur Entwicklung von Mittelfeldspieler Mert Kömür:

Ich freue mich für Mert Kömür, dass er ein Tor gemacht hat. Wir sehen jetzt, dass Mert Schritt für Schritt weiterkommt. Ob er jetzt morgen von Anfang an spielt oder eingewechselt wird, da möchte ich mich nicht festlegen. Vor den letzten Spielen waren andere Spieler einen Tick vor ihm. Ich schaue nicht nur auf die ersten 60 Minuten. Mert hat gezeigt, dass er uns, wenn das Spiel am Ende offener ist, mit seinen Qualitäten helfen kann.

...zu einem möglichen Elfmeterschießen und einem Torwartwechsel:

Ja, wir haben Elfmeterschießen geübt - wie vor jedem anderen Pokalspiel. Jeder kann sich vorbereiten und eine Entscheidung treffen, ob er schießen würde. Auf der Torhüterposition werde ich einen Wechsel vornehmen. Nediljko Labrovic wird im Tor stehen. Ich habe volles Vertrauen in ihn.

...zu Gegner VfB Stuttgart:

Natürlich verfolge ich, was da los ist. Auf der anderen Seite haben wir erst vor ein paar Wochen gegen sie gespielt und ich habe die letzten Spiele gesehen. Sie sind Vizemeister und spielen sehr guten Fußball. Was da läuft, ist für mich aber nicht so wichtig. Wir haben viermal in Folge nicht verloren. Das ist für mich viel wichtiger als das, was der Gegner macht. Wir werden versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Darum kümmere ich mich.

...zur Umstellung auf eine Viererkette in St. Pauli:

Wir haben uns gegen St. Pauli in der Halbzeit entschieden, Anpassungen vorzunehmen. Wir haben uns für die Viererkette und zwei Stürmer entschieden. Diesen Plan B und diese Flexibilität haben wir immer gehabt. Wenn das nötig ist, haben wir diese Möglichkeit.