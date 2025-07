Neue Folge Viererkette: Klassenerhalt sicher, Europa im Blick – und beste Karten im Spieler-Poker

Mit dem 2:1-Sieg beim VfL Bochum hat der FC Augsburg auch rein rechnerisch einen dicken grünen Haken unter dem Projekt Klassenerhalt gemacht. Das wussten auch die Anhänger des Klubs, die nach Schlusspfiff im Ruhrstadion einen Gesang anstimmten, von dem die Bochumer nur träumen können: „Nie mehr zweite Liga“. Tatsächlich eröffnet der knappe Erfolg dem FCA nun endgültig neue Perspektiven - sowohl, was die eigene Zielsetzung angeht, als auch in Gesprächen mit potentiellen Neuzugängen. Ein neuer Spieler scheint kurz vor der Unterschrift in Augsburg zu stehen. Über den Sieg in Bochum, die Gründe für den knappen Erfolg und die neuen Aussichten sprechen in der Viererkette diesmal Johannes Graf und Florian Eisele.

Das Spiel selbst hätte der FC Augsburg bekanntlich nicht zwingend gewinnen müssen. Bochum machte Druck, Bochum glich aus, Bochum drückte auf die Führung, Bochum spielte sogar mit elf gegen zehn - und das entscheidende Tor machte der FC Augsburg. Mert Kömür, der - leider - wieder nur eine Kurzzeitstelle im Ensemble von Trainer Thorup bekam, zeigte erneut, dass er nicht viele Minuten braucht um etwas Zählbares zu kreieren. In der Schlussminute traf der deutsche Juniorennationalspieler zur Führung. Zuvor hatte Finn Dahmen mit starken Paraden das 1:1 gehalten.

Das neue Zwischenziel des FC Augsburg sind 50 Punkte - und dann?

Und jetzt? Das Wort Europapokal nimmt - zumindest offiziell - immer noch kaum einer in den Mund. In welche Richtung die Denke geht, zeigen aber die Worte von FCA-Sportdirektor Jurendic. Der sagte nach Abpfiff: „Jetzt haben wir die 40er-Marke, unser nächstes Ziel sind die 50.“ Danach könne man ja mal sehen, wie die Aussichten sind. 15 Punkte sind noch aus den verbleibenden fünf Partien zu vergeben - das Ziel sollen laute Jurendic natürlich alle 15 Zähler sein. Dafür solle jeder alles investieren. Die Chance, doch noch auf die vorderen Plätze zu springen, scheint gut angesichts der schwachen Spielzeiten von ambitionierten Teams wie Borussia Dortmund oder dem VfL Wolfsburg.

Aber auch für die Verhandlungsposition des FC Augsburg ist die aktuelle Position Gold Wert, befindet die Viererkette. Denn dass der Klassenerhalt so früh wie selten perfekt ist, bringt den FCA in Gesprächen mit Spielern - sowohl aktuellen als auch zukünftigen - in eine exzellente Position. Bei einem Klub, der schon Mitte April sagen kann, dass er kommende Saison in der ersten Liga spielt - und vielleicht sogar international dabei ist - unterschreibt es sich eben ein bisschen leichter. Was es sonst noch zum Bochum-Spiel zu sagen gibt, welche Wünsche trotz allem beim FCA noch offen bleiben und welcher Augsburger Profi erneut eine Auszeichnung erhalten hat, gibt es in der aktuellen Folge der Viererkette zu hören.

„Viererkette - der FCA-Podcast“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Viererkette“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.