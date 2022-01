Beim FCA sind jetzt Mannschaft, Trainer und Geschäftsführung in der Pflicht

Plus Noch hat der FC Augsburg die Möglichkeit, den Abstieg abzuwenden. Dazu müssen jetzt aber alle Abteilungen hart gegen die Schwächen ankämpfen.

Eine Niederlage gegen Bayer Leverkusen ist für den FC Augsburg nichts Äußergewöhnliches – das 1:5 war die 15. Niederlage im 22. Bundesliga-Duell. Keine andere Mannschaft hat gegen einen Konkurrenten so eine schlechte Bilanz. Immerhin: In dieser Saison zählt Leverkusen zu den Topteams der Liga. Doch die Art und Weise, wie der FCA die Partie verlor, sollte alle Alarmglocken klingeln lassen. Einige Spieler haben augenscheinlich immer noch nicht kapiert, dass sie mitten im Abstiegskampf stecken. Und das bedeutet, dass jedes Wochenende von jedem Spieler die Grundtugenden wie Kampf, Einsatz, Zweikampfhärte abgerufen werden muss. Fallen da ein, zwei Rädchen in diesem Uhrwerk aus oder nur ab, dann bekommt der FCA große Probleme.

