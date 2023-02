Das FCA-Team weiß, woran es gegen Mainz haperte

Der FCA hat sein Bundesligaduell gegen Mainz mit 1:3 verloren. Die Selbstkritik der Mannschaft lässt hoffen, dass sich die Fehler nicht wiederholen.

Wieder mal hat der FC Augsburg einen möglichen Big Point nachlässig verspielt. Dabei wäre der Zeitpunkt so günstig gewesen, die lästige Diskussion über die eklatante Auswärtsschwäche und die mangelnde Konstanz endlich loszuwerden. Zudem haben die Konkurrenten aus der Tabellennachbarschaft nahezu ausschließlich für den FCA gespielt. Doch ausgerechnet der fiel nach vier respektablen Auftritten zurück in schon vergessen geglaubte Verhaltensmuster.

Nächster Big Point für den FC Augsburg ist am Freitag gegen Hoffenheim möglich

Fahrige Aktionen, mangelhafte Zweikampfstärke und unstrukturierte Spielzüge machten Mainz stark. Am Freitagabend kommt Hoffenheim. Angesichts der offenen Selbstkritik, die die Spieler nach dem missglückten Auswärtsspiel an den Tag legten, sollte das FCA-Team nun wissen, was es ändern muss, damit nicht der nächste Big Point ungenutzt verstreicht.

Lesen Sie dazu auch