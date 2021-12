Das Hoch beim FCA muss dauerhaft sein, um die Klasse zu halten

Das 2:0 in Köln sorgt beim FC Augsburg für Zuversicht und Mut. Nun muss die Mannschaft eine solche Leistung konstant zeigen.

War die erste Halbzeit gegen den VfL Bochum nur ein Ausrutscher? Ein Rückfall in Zeiten, als Konstanz für den FC Augsburg noch fremd war wie Meistertitel für den FC Schalke 04? Das 2:0 in Köln ist jedenfalls ein starker Hinweis, dass die Mannschaft über 90 Minuten stark spielen kann. So wie gegen die Bayern oder bei Hertha BSC, als bereits ein Ende des Auf- und Niedergangs erhofft worden war. Es folgte allerdings die erste Hälfte gegen Bochum, als ein 0:3 nach 45 Minuten für Ernüchterung sorgte. Nun ist die Hoffnung groß, dass die Bochum-Partie tatsächlich eine Ausnahme war und das Hoch von Köln dauerhaft ist.

Unbestritten hat sich die Mannschaft unter Markus Weinzierl entwickelt. Die Arbeit der vergangenen Wochen und Monate zeigt sich nun auch in Ergebnissen. Und das trotz nach wie vor großer Personalprobleme. Am Freitag war deutlich, wie wichtig die Idealbesetzung in der Innenverteidigung für die Mannschaft ist. Defensive Stabilität war die Basis für den Erfolg. Zudem ein überragender Niklas Dorsch im Mittelfeld, der dem FCA-Spiel Rhythmus und Struktur geben kann. Solche Leistungen aber müssen dauerhaft gelingen. Das ist die Aufgabe für Trainer Markus Weinzierl und sein Team.

Die Tabellensituation bleibt für den FCA kritisch

Denn trotz des ersten Auswärtssieges der Saison bleibt die Lage in der Tabelle kritisch. Die Augsburger liegen noch immer auf dem Relegationsplatz, wobei der Abstand ins Mittelfeld gering ist. Mit nun 16 Punkten aber werden die Augsburger nicht zufrieden sein. Zwei Möglichkeiten haben sie noch vor Weihnachten, um die Ausgangslage zu verbessern. Am Mittwoch stellt sich die Problematik, dass gegen Leipzig Jeffrey Gouweleeuw wegen einer Sperre fehlen wird. Weinzierl muss als seine Defensive wieder verändern. Der Auftritt von Köln aber sollte Mut geben, auch diese Herausforderung zu meistern. Voraussetzung aber sind die gleiche Intensität und Kampfbereitschaft.