Der FC Augsburg nervt in der Bundesliga und das ist gut so

Plus Der FC Bayern München ist beim 3:2-Sieg nicht gut auf den FCA zu sprechen. Trainer Thomas Tuchel motzte während des Spiels, Leon Goretzka danach. Das ist ein gutes Zeichen.

Der FC Augsburg hat in den beiden Heimspielen nach der Weihnachtspause viele Sympathien gewonnen, allerdings keine Punkte. Doch wie der FCA beim 0:1 gegen Bayer Leverkusen und jetzt auch beim 2:3 gegen den FC Bayern München nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch aufgetreten ist, verdient Respekt. Sind das doch, bei allen Verletzungssorgen, die derzeit besten Teams der Bundesliga.

Bayer-Trainer Xabi Alsonso setzte nach dem Last-Minute-Tor zu einem Jubelsprung an, dem man den sonst so introvertiert und kontrolliert wirkenden Basken nicht zugetraut hätte.