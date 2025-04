Ein mutiger FCA – warum nicht immer so?

Dass der FC Augsburg gegen den FC Bayern München eine schwierige Aufgabe zu lösen hatte, das war wenig überraschend. Selbst in einem personell geschwächten Zustand verfügt der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga über ausreichend Einzelkönner, um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die Ergebnisse in Hin- (0:3) und Rückspiel (1:3) ähnelten sich. Beide Male kassierte der FCA drei Treffer und verlor. Und doch offenbarten sich am Freitag gravierende Unterschiede gegenüber der Partie im Herbst vergangenen Jahres.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Bayern München Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis