Der FCA fährt in Freiburg seine Krallen aus

Die Augsburger fühlen sich in Freiburg ungerecht behandelt. Mal wieder. Das sorgt für Missstimmung. Das sportliche Auftreten des FCA aber macht Mut.

Freiburg war für den FC Augsburg wieder einmal keine Reise wert. Zum dritten Mal in Folge verlor der FCA im Breisgau. Das 0:3 Ende September 2021 war das letzte Spiel des SC Freiburg im alten Dreisamstadion. Der FCA hinterließ ein würdiges Gastgeschenk. Und auch zum Augsburger Einstand im neu gebauten Europa-Park-Stadion ließ man nun am Samstag die Punkte da.