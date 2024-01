Der FCA hat die richtige Antwort gegeben

Plus Der FC Augsburg schien in eine Krise zu schlittern. In Mönchengladbach aber befreit er sich daraus überzeugend und macht damit Mut für die Zukunft.

Die Erleichterung war groß. Beim Trainer, beim Sportdirektor, beim Präsidenten. Sie alle herzten sich nach diesem 2:1-Erfolg in Mönchengladbach. Vereinsboss Markus Krapf klatschte alle ab. Er wusste, dass dieser Erfolg entscheidenden Charakter hatte. Bei einer Niederlage wäre der FCA in eine Krise geschlittert, die Sieglosserie wäre auf fünf Partien angewachsen. So aber beruhigte der Auftritt am Niederrhein auf vielen Ebenen.

Die Augsburger haben bewiesen, dass sie auch auswärts siegen können, worauf ihn der Vergangenheit wenig hingedeutet hatte. In fremden Stadien waren sie gern gesehen Gäste. Am Sonntag hat sich das geändert. Und sie haben gezeigt, dass Glaube und Moral wichtige Tugenden für eine Bundesliga-Mannschaft sind. Das 2:1 war nicht zufällig oder glücklich entstanden, sondern mit einer bemerkenswert starken Leistung. Und das nicht nur im defensiven Verbund, sondern auch im offensiven Auftreten. Diesmal war der Ballbesitz beinahe ausgeglichen, die spielerischen Ansätze der Gäste wirkten überzeugend. Sie hatten die besseren Chancen gegen fahrige Gastgeber. Der Sieg war verdient.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen